“Estamos muy satisfechos con la creación de la Guardia Nacional”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, el mandatario hizo un reconocimiento a los senadores de todos los partidos políticos e independientes por su apoyo unánime para la aprobación de los cambios constitucionales para la formación de este cuerpo armado.

“Estamos muy contentos con esta reforma constitucional que esperemos se apruebe también en los mismos términos sino por unanimidad por mayoría calificada (en Cámara de Diputados) para que pase a los estados y se proceda a aprobarse con lo que vamos a tener marco legal que nos va a permitir crear esta Guardia Nacional”, expresó.

Detalló que con el apoyo de las fuerzas armadas, se suman elementos para trabajar de manera coordinada a fin de garantizar la paz y la tranquilidad en el país.

“Fue un hecho trascendente, histórico porque la reforma constitucional permite que las fuerzas armadas nos ayuden en labores de seguridad pública esto no se había logrado en muchos años y había una situación irregular no apegada a la constitución, ayudaba el ejército, la marina, pero no como establece la Constitución, con la reforma ya van a a líder tener marco legal para poder ayudarnos en labores de seguridad pública”, enfatizó.

Aseguró que la Guardia Nacional respetará los derechos humanos y hará uso prudente de la fuerza “dando giro a la seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, que no sea el único objetivo la defensa nacional porque como ha sucedido siempre en la historia para defender el territorio nacional todos los mexicanos lo haríamos, todos los mexicanos estaríamos dispuestos a defender a México”.

