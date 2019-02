El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, consideró que “no le han comentado bien” al presidente Andrés Manuel López Obrador el acuerdo sobre la Guardia Nacional al que llegaron los senadores durante la madrugada del jueves, luego de que expresó que no aceptaría ninguna ley que no resuelva los problemas del país, en relación al mando civil del nuevo cuerpo de seguridad.

Entrevistado por Francisco Zea para Imagen, el legislador consideró que el mandatario requiere más tiempo para analizar a fondo el acuerdo, y una vez que lo haga cambiará su postura.

“Yo creo que no le han comentado bien el documento, es un documento técnico largo, son 10 artículos constitucionales los que se están tocando, son 10 transitorios, es muy pronto, porque nosotros terminamos este documento en la madrugada de hoy, él tuvo muy pocas horas para leer los detalles, yo me imagino cuando ya pueda verlo a detalle cambiará esa opinión”, apuntó.

Respecto a la posibilidad de que el Ejecutivo federal vaya a vetar la ley sobre la Guardia Nacional si ésta es aprobada por el Poder Legislativo, Mancera Espinosa dijo que sería “lamentable” debido al histórico consenso que se logró alcanzar en este acuerdo.

“Yo esperaría que no, verdaderamente sería lamentable que alcanzando un consenso como el que se va a alcanzar hoy, que yo te diría que va a ser una votación histórica para el tipo de reforma que se va a hacer, no tengo duda que vamos estar, si no en la unanimidad, pues muy cercanos a ella. Va a ser una votación muy importante”, destacó.

En ese sentido, el senador perredista expresó que el diálogo para llegar al acuerdo que se votará este jueves en el Senado de la República se realizó en un clima complicado debido a que se tenía un dictamen que llegaba de la Cámara de Diputados y que había sido aprobado por los grupos mayoritarios, sin embargo, reconoció que Morena participó de “manera abierta y con buena voluntad política” para llegar a un consenso.

“En esta construcción de los consensos de los acuerdos hay que reconocer que fueron muchas horas, hombres y mujeres, e incluyeron cosas que apuntan a diversas preocupaciones como era incluir perspectiva de género, derechos humanos y obligatoriedad de los ordenamientos, yo te diría que hay un tema importante en este gran consenso que se ha logrado”, expresó.

Asimismo, reconoció el papel de la oposición en esta discusión, la cual, dijo, formó “bloque sólido y fuerte que se mantuvo, logró que se pudiera entrar a un diálogo productivo”.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior