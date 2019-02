Ciudad de México. A dos días de que inicie la consulta sobre la operación de la termoeléctrica en Huexca, Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no utilizar el asesinato del activista Samir Flores “con carga política o ideológica”.

“Si tienen problemas con nosotros, que se actúe con honestidad y que en buena lid se resuelvan las diferencias. Siempre por la vía pacífica y que no se confundan, nosotros no somos represores, no somos conservadores, no somos fifis”, dijo el mandatario.

En la conferencia de prensa matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, señaló que no tiene ningún inconveniente en que se atraiga la investigación, para que “esté en manos de la Fiscalía General (de la República)”.

Es muy lamentable lo que sucedió, subrayó, “hay que investigar a fondo, castigar a los responsables, eso es responsabilidad de la autoridad, de nosotros, de la fiscalía”, señaló.

Sobre la consulta, insistió en que debe llevarse a cabo, tras externar su respeto a otros puntos de vista. La mejor manera de resolver problemas es preguntándole a la gente para no equivocarnos; es el método más adecuando, el más democrático, indicó.

“Creo que debe de hacerse la consulta y que sean los ciudadanos los que decidan, no hay que tenerle miedo a la democracia, a la gente, y no estar pensando de que el pueblo necesita tutela, de que el pueblo es menor de edad. No estar pensando que el pueblo se va a dejar manipular. Si hay algo importante en estos tiempos y hay necesidad de avisarles a muchos, a unos cuantos, es que ya cambió México, porque cambió la mentalidad del pueblo”.

Tenemos, afirmó, un pueblo muy consciente, más que expertos, asesores parlamentarios o que los políticos. “Esa es la grandeza del movimiento de transformación que estamos llevando a cabo entre todos. Es la gente, es el pueblo, no imponer nada; nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.

“Entonces, dejar que la gente decida libremente, ¿Qué no es mandar obedeciendo? ¿O fue una frase retórica, demagógica? Mandar obedeciendo, preguntando a la gente, eso es la democracia. Y es un sistema imperfecto pero es lo mejor que existe , no hay nada mejor que la democracia, gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo”.

