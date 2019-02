La bancada morenista afirma que hay grupos con intereses en sector energético buscan provocar al Estado; se pretende inhibir participación ciudadana en consulta, asegura

CIUDAD DE MÉXICO.- Condenando el asesinato del líder opositor a la termoeléctrica de la Huesca, Samir Flores Soberanes, la bancada de Morena en el Senado señaló que se trata de “una provocación” contra el Estado por parte de grupos con intereses particulares en el sector, que buscan inhibir la participación ciudadana en la próxima consulta ciudadana sobre la planta de energía.

En conferencia de prensa, Salomón Jara, vocero del grupo parlamentario, rechazó las acusaciones del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua que responsabilizan al Gobierno federal de la muerte de su compañero Flores Soberanes, sucedida este miércoles en Morelos. Los senadores culparon a “grupos externos”.

“Esto es una provocación, no puede entenderse de otra manera. Hay un interés del Estado de recuperar los bienes estatales, hacer que la industria eléctrica sea generada por el propio Estado y ahora hay intereses que no quieren, como el caso de los huachicoleros de la gasolina, del petróleo, lo mismo va a pasar por todas partes”, afirmó.

La puesta en marcha de la termoeléctrica de la Huesca es una apuesta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero depende del resultado de la consulta pública que se llevará los días 23 y 24 de febrero en todos los municipios morelenses, así como en 24 municipios de Tlaxcala y Puebla.

“Morelos es el único estado del país que no genera energía eléctrica y nosotros tenemos la tasa más alta, esta planta, definitivamente, esta termoeléctrica, va a venir a reducir los costos de energía que pagamos en el estado, es eso la importancia de ponerlo a consulta. Si la gente decide que no está convencida porque cree que tiene alguna afectación se va a respetar, y el presidente lo dijo. Aquí lo importante es que con este tipo de acciones que están tomando están enrareciendo la participación ciudadana, están encareciendo el clima político y nosotros no estamos de acuerdo con esa situación; quieren inhibir que la gente salga y participe”, dijo la senadora morelense Lucía Meza.

La bancada de Morena condenó el asesinato del activista y al mismo tiempo llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a esclarecer el caso lo antes posible, y a la par, dijo, la consulta ciudadana debe continuar.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior