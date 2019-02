Luego del escándalo, por primera vez Lupita Arreola detalló su versión de los incómodos hechos

CIUDAD DE MÉXICO.- Lupita Arreola, novia de Sergio Goyri, grabó y publicó un video en el que su pareja se referiría a Yalitza Aparicio como ‘pinche india’, además de que descalificaba su nominación a los Oscar.

Dichas declaraciones le valieron múltiples críticas, y hasta la expulsión de proyectos en puerta, por lo que muchos pensaron que el actor se encontraría sumamente enojado con Arreola, su prometida desde octubre del año pasado.

Luego del escándalo, por primera vez Lupita detalló su versión de los hechos.

“Pues nos causó incomodidad, me sentí muy incómoda porque la gente estaba diciendo que yo lo había traicionado, que esto y que lo otro. ¡Para nada!, yo no estaba en la plática que él tenía, yo simplemente me comunico con mis redes, hice un video en vivo, no me percaté del tema que estaba tocando y pues bueno (pasó)”.

Finalmente, contó el aprendizaje que se llevó de la lamentable situación y ofreció una disculpa a Sergio Goyri y también a toda la producción de Roma, película que protagoniza Yalitza Aparicio.

“No volver a sacar el celular, ya no nos van a ver en redes sociales en videos, pero sí, una disculpa en verdad, primero que nada a Sergio, por la incomodidad que le ocasionó todo esto, y a la gente, el público, a Yalitza a toda la producción de Roma”.

