El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el senador Carlos Aceves del Olmo, se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador en marzo próximo para expresarle diversas inquietudes sobre las nuevas políticas laborales en su gobierno, pues señaló se están plantando retrocesos y “cosas imposibles de cumplir”.

Desde el Senado de la República, dijo que le informará al Ejecutivo también sobre el mal trato que han recibido de funcionarios federales, como la propia secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, de quien, dijo, está influenciada por su padre, Arturo Alcalde Justiniani.

“Lo que está pasando en el país, lo que pasó en el Infonavit y sobre lo que tenemos una experiencia mayor en ello y pues a lo mejor quienes lo acompañan en su gabinete no le dicen el trato que nos dan, como la secretaria del Trabajo, que ahí propiamente el que manda todos los mensajes es Alcalde Justiniani que tiene muchos años de estar frustrado y es un poco la conciencia de la secretaria, porque es su padre, pero está pasando como los años 70”, señaló.

Aceves del Olmo, senador del PRI, acusó que el abogado en materia sindical, Alcalde Justiniani, busca “revivir” a través de la secretaria del Trabajo al Frente Auténtico del Trabajo (FAT), fundado en 1960, pero del que dijo ha llevado a la quiebra a más de 20 empresas porque pide “imposibles” a los empresarios, línea que está marcando la política del gobierno.

“Ya hay una propuesta de la Ley Federal del Trabajo que me parece que tiene cosas que son imposibles de cumplir: hablan de que no haya acarreo y eso, pero piden que vaya uno a depositar sus contratos colectivos con toda la gente que va a estar en la fábrica. Si tenemos fábricas de 9 mil trabajadores los vamos a llevar y les van a preguntar ‘¿ustedes están contentos con el sindicato? Porque aquí hay otros. En la política no se juega, se piensa y se actúa”, expuso.

Por otra parte, el líder de la CTM señaló que la reciente fundación de la Confederación Sindical Internacional Democrática (CSID) del senador Napoleón Gómez Urrutia no le ha “quitado ni el sueño ni a ningún trabajador” agremiado, pues la organización que representa aun es la mayor fuerza laboral en el país.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior