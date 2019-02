Jurado de El Chapo: Estábamos tristes por mandarlo a la cárcel de por vida

Las deliberaciones del jurado se prolongaron durante seis días, en gran parte debido a un obstinado obstáculo, afirmó el jurado. El jurado dijo que otro factor antes de que comenzaran las deliberaciones era la posibilidad de que Chapo se viera obligado a pasar el resto de su vida solo en una celda de la prisión.

“Muchas personas tenían dificultades para pensar que él estaba en régimen de aislamiento, porque, bueno, ya saben, todos somos seres humanos, la gente comete errores, etc.”

Ahora que Chapo ha sido condenado , es probable que lo envíen a la llamada “Alcatraz de los Rocosas”, una prisión federal ADMAX en Colorado, donde muchos reclusos de alto perfil se mantienen en aislamiento.

El juez Brian Cogan rutinariamente amonestó a los jurados para que evitaran la cobertura de noticias y las redes sociales, y se abstuvieran de discutir el caso entre ellos, de modo que el veredicto se pudiera decidir solo sobre la evidencia de la sala del tribunal. Esas reglas se rompieron de manera rutinaria, según el jurado: “¿Saben cómo nos dijeron que no podemos ver a los medios de comunicación durante el juicio? Bueno, lo hicimos. Los jurados lo hicieron.

EL VEREDICTO

Según los informes, algunos jurados se mostraron indiferentes, mientras que otros estaban dispuestos a considerar una absolución.

“Ya había jurados con sus mentes decididas”, dijo el jurado. “Hubo jurados que aún no estaban seguros, y hubo jurados que buscaban encontrar formas posibles, posibles discrepancias para encontrarlo inocente”.

El jurado afirmó que dos personas esencialmente se negaron a participar en todo el proceso: “Dijeron que básicamente, ‘Estoy aquí, no me importa lo que decida, culpable o inocente. No estoy de acuerdo con lo que quieras hacer. No voy a participar porque he estado en tantos jurados que en este momento no me importa “.