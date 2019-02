Este año se conmemoran los noventa años del natalicio del luchador por los derechos humanos

ATLANTA, Georgia.- Las filas para entrar al El Centro para los Derechos Civiles y Humanos de Atlanta son interminables. Es domingo, un día ideal para el esparcimiento y de todas las opciones que se ofrecen en esta metrópoli, algunos paseantes optan por acudir al espacio que está de aniversario y ha abierto sus puertas de manera gratuita.

Porque el recinto que conecta el movimiento de derechos civiles de los Estados Unidos con los movimientos globales por los derechos humanos de la actualidad, rinde culto a uno de los máximos representantes de este movimiento, al doctor Martin Luther King, Jr.

El activista vio por primera vez la luz en Atlanta, Georgia un 15 de enero de 1929 y murió asesinado en Memphis, Tennessee el 4 de abril de 1968. En el marco de los 90 años de su nacimiento, el CDCH (Center for Civil and Human Rights), honra su memoria, por lo que en febrero la entrada no tiene costo alguno.

En la entrada del espacio que se puede apreciar en su totalidad en 75 minutos, los visitantes escogen cuales de las tres exposiciones permanentes visitar. Están en las dos plantas del inmueble. Se pueden apreciar los salones donde hay obras interactivas como ¿Quién como yo? Las personas pueden saber porque un ser humano puede ser susceptible como a ser perseguido de acuerdo a su religión o género.

En otro apartado aparecen las imágenes de los líderes que han ayudado a la humanidad y han encabezado grandes movimientos sociales como Gandhi o Nelson Mandela.

Y como contraste, en otro muro, aparecen dictadores como Pinochet, Stalin y Hitler. También hay un salón dedicado a la lucha de los derechos humanos de las mujeres, principalmente de las que han sido discriminadas en los países de Medio Oriente. De igual forma, existe un apartado para informar sobre la inclusión y los derechos de la comunidad LGBT+ (lésbico, gay, bisexual y transexual).

Asimismo, en la sala dedicada al doctor King, en la cual no se pueden tomar fotografías, se ven a través de vitrinas, objetos personales del líder y hay una sección epistolar, donde de puño y letra King se manifiesta en contra de la guerra de Vietnam y entre esas misivas aparece: “Carta desde la cárcel de Birmingham”.

Cabe destacar que la ciudad de Atlanta pagó 32 millones de dólares en una subasta a los herederos de Martin Luther King Jr. por todos estos elementos que ahora legalmente pertenecen al Morehouse College, institución de la que el doctor fue estudiante y el Center for Civil and Human Rights ahora tiene los derechos legales para mostrarlos.

Esta nota originalmente se publicó en El Sol de México