Si eres estudiante de educación superior, esta información es para ti

La tarde de ayer martes en la Plaza de las Tres Culturas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador encabezó la entrega de becas para estudiantes de nivel superior.

En compañía de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, el presidente aseguró que la educación en su gobierno es una prioridad y por ello el programa de jóvenes escribiendo el futuro beneficiará a 300 mil estudiantes de escasos recursos en el país para que continúen sus estudios y tengan garantizado la conclusión de los mismos.

Esta es la convocatoria:

La Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES), con base en el artículo Décimo Tercero transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019.

C O N V O C A

A estudiantes mexicanos/as inscritos/as en el segundo o tercer año de licenciatura, licencia profesional o TSU en Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) en el país, que hayan sido beneficiarios/as de las convocatorias especificadas en el numeral 2 del apartado REQUISITOS, a postularse para la beca de Manutención 2019, cuyo objetivo es fomentar que tengan acceso a los servicios de educación y continúen oportunamente con sus estudios en el tipo superior, evitando así la deserción escolar.

REQUISITOS

1. Estar inscrito/a en el segundo o tercer año de nivel licenciatura, licencia profesional o TSU en alguna IPES del país

2. Haber sido definido como beneficiario/a de la convocatoria de Manutención para alumnos de segundo año publicada el 9 de octubre de 2018, o de la convocatoria de Manutención para alumnos de tercer año publicada el 10 de agosto de 2018

3. Postularse como aspirante a través del registro de su solicitud de beca en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), en la página: www.subes.sep.gob.mx

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA

1. La beca de Manutención 2019 para alumnos de segundo y tercer año, consiste en un apoyo económico por un monto total de hasta $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al periodo del ejercicio fiscal 2019, distribuidos en hasta 5 pagos bimestrales por la cantidad de $1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) cada uno.

2. Para recibir los pagos posteriores al mes de marzo, se verificará que las IPES de origen no hayan reportado en el SUBES la baja académica del beneficiario

3. En caso de que por alguna eventualidad alguno de los pagos sea rechazado, este será reprogramado conforme a la disponibilidad presupuestal

4. El monto de la beca se pagará mediante transferencia a la CLABE Interbancaria de la tarjeta BANSEFI registrada por el/la becario/a en el SUBES durante el CONVOCATORIA Beca de Manutención 2019 Alumnos de segundo y tercer año 2 procedimiento de las convocatorias 2018, a las que se refiere el numeral 2 del apartado “REQUISITOS”

5. Aquellos/as beneficiarios/as que no registraron su información bancaria para las convocatorias 2018, recibirán, después de la publicación de resultados, un mensaje a través del SUBES con las instrucciones para obtener su pago

Para más información, cosulta la convocatoria completa

Al grito de ¡vivan los jóvenes del 68!, el presidente de la república reprochó que durante el periodo neoliberal se abandonó a los jóvenes rechazándolos de las escuelas con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión.

Sin embargo, destacó que el gobierno de la Cuarta Transformación de México no dará la espalda a los jóvenes, pues si es necesario se ampliará el número de becas para estudiantes universitarios y de nivel profesional.

En seguida, recordó cómo funcionaba el sistema de admisión escolar cuando él llegó a la Ciudad de México a estudiar la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México.

“En ese entonces, si presentaban examen diez para ingresar a la UNAM, entraban 9, sólo rechazaban a uno; ahora es al revés, presentan examen 10, entra uno, rechazan a 9; por eso, no vamos a dejar de apoyar la educación, si no hubiese yo tenido ese apoyo de esa beca, no termino, no hubiese yo podido estudiar y eso le pasa amillones de jóvenes que se quedan en el camino, por eso la educación va a ser apoyada hasta que se canse el ganso y ¿cuándo se va a cansar el ganso? Nunca” expresó entre aplausos de los asistentes.

De acuerdo con el programa organizado por la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Educación Pública los universitarios recibirán mensualmente 2 mil 400 pesos.

Podrán ser beneficiarios los estudiantes de escasos recursos, que vivan en zonas marginadas, de origen indígena o afro descendientes.

El presidente insistió en respaldar a los jóvenes mexicanos en sus estudios, ya que de esta forma se impide que la delincuencia tenga oportunidad de contratar los como halcones.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México ratificó su compromiso de crear diez nuevas escuelas de nivel universitario en la capital del país.

También destacó el hecho de que haya sido la Plaza de las Tres Culturas el lugar donde se inició la entrega de becas de nivel superior, pues de esta forma se hace justicia a la demanda de muchos jóvenes que el 2 de octubre de 1968 perdieron la vida en este mismo sitio.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior