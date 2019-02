Insistió en que existe un problema serio de inseguridad y violencia en el país, por lo cual confió: Ojalá y modifiquen esa actitud (de oposición) que no ayuda, y consideró que una redición de la Policía Federal sería lo mismo: no ha funcionado.

Se puede pelear con ambos partidos en distintos temas, agregó, pero en esto hay que ser muy claros, porque se trata de la seguridad pública y considero que ellos no tienen autoridad moral para estar sosteniendo que nosotros queremos usar la fuerza para resolver el problema, cuando la estrategia que estamos aplicando es exactamente opuesta a lo que ellos llevaron a cabo y que produjo este desastre de inseguridad y de violencia, de asesinatos, de desaparecidos. Es muy hipócrita esa postura.

Ayer, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador anunció que su administración prepara una campaña de concientización sobre el consumo de drogas enfocada a los jóvenes, y adelantó que pedirá al gobierno de Estados Unidos que haga lo propio.

No hay una campaña en ese sentido en el país, incluso lo queremos hacer nosotros, porque le vamos a pedir respetuosamente al gobierno de Estados Unidos que ellos atiendan a los jóvenes de su país de las dos formas: que los jóvenes tengan opciones, tengan alternativas, tengan oportunidades, que no sean marginados, que no sean discriminados, y que al mismo tiempo haya una campaña en Estados Unidos de orientación a los jóvenes, que no existe.

A la par, explicó, se analizarán opciones de regulación para drogas de baja adicción. Sin embargo, destacó que primero se deben crear condiciones de bienestar para la juventud.