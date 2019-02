AMLO reitera posibilidad de consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes

“Queremos enjuiciar a Fox por traidor a la democracia”, “Queremos enjuiciar a Felipe Calderón, porque utilizó la fuerza y convirtió al País en un cementerio”, “queremos enjuiciar a Peña Nieto por corrupción”, refirióLópez Obrador.

No obstante, dijo “Pero no soy partidario de enjuiciar ex presidentes, sino al régimen. No habrá chivos expiatorios”, y añadió que se combatirá a la corrupción “pero sin empantanarnos”.