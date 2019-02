El Echo Show permite al usuario consultar informativos, hacer la compra o comprobar quién está en la puerta de su casa

Seguir las instrucciones por voz de un asistente virtual para cocinar una tortilla de patatas o una tarta de chocolate puede ser un poco complicado. Amazon es consciente de la importancia de las imágenes para aprender, entre muchas otras cosas, a cocinar. Por ello, el gigante tecnológico ha lanzado este miércoles en España Echo Show, su nuevo dispositivo con una pantalla HD de 10 pulgadas. El usuario solo tiene que pronunciar las palabras mágicas: “Alexa, ¿cómo hago gazpacho?”. Inmediatamente después el asistente virtual le guiará paso a paso con imágenes para que cocine la receta sin necesidad de tocar la pantalla y que, nunca mejor dicho, le pille con las manos en la masa.

La pantalla es lo que diferencia a este dispositivo de los altavoces inteligentes de la compañía. Entre otras acciones, permite ver el telediario, hacer videollamadas o comprobar quién está en la puerta de casa gracias a una cámara instalada en la entrada. “Alexa, enséñame la puerta principal”, le pide al asistente virtual Marta Morales, Senior Product Manager de Alexa en español, en una presentación del dispositivo a la que han sido invitados varios periodistas este martes. El Echo Show obedece y muestra en la pantalla la entrada de las oficinas de la compañía en Madrid.

El dispositivo, que cuesta 229,99 euros, ya está a la venta en España y comenzará a enviarse a los clientes a partir del 27 de febrero. Con la cámara de cinco megapíxeles, Amazon pretende que este dispositivo ofrezca más posibilidades que un altavoz inteligente. Por ejemplo, la de realizar videollamadas a familiares y amigos. De momento solo se puede contactar con quienes tengan un Echo Spot, Echo Show o la app Alexa. Pero, según la compañía, próximamente también se podrán realizar llamadas a través de Skype.

Amazon quiere ayudar al usuario a organizarse y hacer más cómoda su vida en el hogar. El Echo Show cuenta con un controlador de hogar digital integrado y permite, por ejemplo, regular las luces o el termostato. A través de la voz, también es posible programar un temporizador de cocina y comprobar en la pantalla cómo va la cuenta atrás, revisar y administrar el calendario de la familia y ver la lista de tareas que hacer o de la compra. De hecho, el asistente virtual también puede evitar que tengas que ir al supermercado. Por ejemplo, al decirle lo siguiente: “Alexa, vuelve a pedir café”. El dispositivo lo encarga, lo asocia a nuestra cuenta y el gigante del comercio electrónico se encarga del resto.

También se puede pedir a Alexa que muestre fotografías, horarios de cine, películas o los mejores momentos de la televisión. Al solicitarle esta última orden, el Echo Show muestra, por ejemplo, uno titulado “Risto Mejide echa a Arcadi Espada del plató”.Próximamente, los clientes también tendrán acceso a videoclips a través de una integración con Vevo.

El dispositivo cuenta con ocho micrófonos integrados en la parte superior del dispositivo. La compañía asegura que el Echo Show es capaz de oír al usuario desde cualquier dirección incluso mientras se está reproduciendo música. “Si lo conectas con varios dispositivos en casa, puedes hacer que el que tienes más cerca sea el que contesta”, explica Pedro García Franco, Country Manager para Alexa en España.

El reto de garantizar la privacidad

No es la primera vez que Amazon integra una pantalla en uno de sus dispositivos inteligentes. A algunos usuarios tener un micrófono o una cámara en casa que les escuchen y observen continuamente les genera desconfianza. Garantizar la privacidad es uno de los principales retos de Amazon. Por ello, la compañía ha integrado en este dispositivo el botón mute, que sirve para “desconectar el micrófono y la cámara automáticamente”.

Aunque el dispositivo es táctil, está pensado para ser controlado íntegramente con la voz. Pese a que se puede tocar la pantalla para escoger un vídeo, un producto o una opción determinada de las que se muestran en la pantalla, no se puede solicitar al asistente virtual una orden por escrito. “Nuestra idea es que se use a través de la voz. No está pensado para sustituir a una tablet”, afirma García Franco. Aún así, el Echo Show tiene un navegador web integrado que puede abrirse al decir “”Alexa, abre Silk” o “Alexa, abre Firefox”. Una vez en él, sí que se puede usar el teclado en la pantalla para buscar cualquier web.

Estanota originalmente se publicó en El País