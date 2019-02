CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todos los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) apoyan su iniciativa de creación de la Guardia Nacional, y afirmó que desde su creación, la Policía Federal (PF) no ha funcionado.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que los mandatarios estatales del tricolor “han mostrado su apoyo; el de Sinaloa de manera abierta, el de Campeche, que estuvieron ayer en acto con empresarios. Ojalá y los gobernadores que son quienes tiene que enfrentar este problema opinen sobre esto”.

El mandatario señaló que tiene la esperanza de que el proyecto de creación de este organismo no sea una “reedición” de la Policía Federal, porque “sería lo mismo, desde cuando se tiene a la PF y miren el resultado. No ha funcionado desde que se creó la Policía Federal y muchos problemas de corrupción en compra de equipo, en suministro de alimentos, eso no queremos.

Señaló que los legisladores del PAN están viendo el asunto de la Guardia Nacional “como un asunto político”, y calificó que estos no “tienen autoridad moral” para oponerse a esta iniciativa.

“Nos podemos pelear por otras casos, pero en esto hay que ser claros, porque se trata de la seguridad pública y considero que ellos no tiene autoridad moral para estar sosteniendo que nosotros queremos usar la fuerza para resolver un problema cuando la estrategia es exactamente opuesta a lo que ellos llevaron a cabo y produjo este desastre de asesinatos, desaparecidos; es muy hipócrita esa postura”, apuntó.

No aceptaré reedición de la PF en Guardia Nacional: AMLO

Ante la postura de las bancadas de oposición que pidieron modificaciones en el dictamen que crea la Guardia Nacional que se debate en el Senado de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que no aceptará una simulación o redición de la policía federal, y acusó al PAN y algunos dirigentes del PRI de armar un bloque de rechazo a la guardia con tintes políticos.

“No acepto como titular del Ejecutivo la simulación. Una redición de la policía federal sería lo mismo, no ha funcionado desde que se creó la policía federal y muchos problemas de corrupción en compras de equipo, alimento. Ya no queremos eso, ya no podemos seguir con la simulación de siempre” indicó este martes en conferencia de prensa.

Agregó que “hay una actitud de rechazo de parte del PAN y de algunos dirigentes del PRI, hablando en plata. En bloque, están actuando los senadores del PAN en contra de la creación de la guardia nacional. Ojalá y modifiquen esa actitud que no ayuda porque se requiere de la Guardia Nacional”.

Subrayó que el PAN está viendo el tema como un asunto político para usarlo como bandera para enfrentarse al gobierno federal. “Es legítimo, nada más que fuera máscaras”.

Consideró que el blanquiazul “no tiene autoridad moral” para argumentar que el gobierno federal busca la reforma para utilizar la fuerza pública.

Reiteró qué hay un problema serio de inseguridad y violencia en el país que, dijo, creció porque los gobiernos anteriores no atendieron las causas que originaron la violencia, y simularon con operativos en un esquema de la publicidad de la detención de líderes delincuenciales sin atender el problema de la inseguridad.

Dijo que será respetuoso de lo que decidan los legisladores, pero hablará con claridad para que la ciudadanía sepa quien votó a favor y quien en contra.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que todos los gobernadores del PRI expresaron su apoyo a la Guardia Nacional en la reunión que sostuvieron recientemente.

