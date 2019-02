Ciudad de México. Luego de que el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer, pidió una audiencia al presidente Andrés Manuel López Obrador, para aclarar los posibles casos de conflicto de interés de los que se le investiga, el mandatario nacional confirmó que recibirá al funcionario.

Sin embargo, aclaró que las indagatorias que realiza la Secretaría de la Función Pública e incluso la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, no iniciaron tras las críticas que hizo el presidente de la CRE a la terna presentada por el gobierno federal, sino que ya tenía más tiempo en desarrollo.

García Alcocer señaló el lunes que fue a raíz de dichas críticas que el gobierno federal inició una investigación en su contra.

Al respecto, durante su conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente López Obrador descartó algún tipo de persecución y dijo que “ya teníamos (la investigación), y él lo sabía, las pruebas de que hay conflicto de interés. Antes de que él criticara las ternas ya estaba la investigación, incluso puedo pensar que por eso criticó las ternas, porque ya sabía que había una investigación”.

Una indagatoria por conflicto de intereses, dijo, no se hace de un día para otro.

El jefe del Ejecutivo sostuvo que su criterio tras conocer de expedientes sobre posibles ilícitos es que se investigue de inmediato.

Además, el mandatario dijo no apoyar ninguna propuesta de modificación en el Congreso de la Unión para darle mayores atribuciones al director de Pemex por encima del Consejo de Administración.

“Desde el Ejecutivo no se busca una modificación en Pemex porque no queremos darles excusas a los que han saqueado a Pemex”. Si procede, agregó, criticarán que ya no habrá contrapesos en Pemex.

Esta nota originalmente se publicó en La Jornada