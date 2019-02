El arte como poder transformador de la realidad guía el programa de actividades comunitarias que inicia el 25 de febrero

Desde su oficina en Tlaxcala, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal, habla con M2 acerca de las acciones emprendidas, y por realizar, de cara a los 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los primeros meses al frente de la Secretaría de Cultura (SC) han sido un reto. Si bien inició su gestión con el apoyo de la comunidad cultural, en el camino ha escuchado reclamos laborales y cuestionamientos por la disminución del presupuesto. Mientras intenta dar respuesta a estas demandas, de modo paralelo trabaja en acciones para atender los requerimientos de la población, como la preservación de las lenguas indígenas.

“El 21 de febrero se celebra cada año el Día Internacional de la Lengua Materna, pero no solo tenemos que festejar o conmemorar un día al año. Para nosotros es una gran oportunidad de lanzar una política pública permanente, de la mano del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) y la Dirección General de Culturas Populares. Todo está coordinado con un objetivo principal: ni un hablante menos. No podemos permitir que esas 34 lenguas que están en riesgo —de las 68 que existen— se pierdan, porque no hay lengua sin pueblo”.

Municipios beneficiados

Uno de los proyectos centrales de este sexenio es el Programa de Cultura Comunitaria, el cual se lanzará el próximo 25 de febrero en San Pablo Monte, municipio de Tlaxcala.

El arte como poder de la transformación de la realidad es el concepto fundamental que guía este programa. En una primera fase, precisa Frausto, será implementado en 720 municipios con el propósito de trabajar con las personas en situación de vulnerabilidad y de violencia. Entre los lugares que serán beneficiados en esta primera fase se encuentran Tijuana, Las Margaritas, Apaseo el Grande, Ometepec, Cadereyta y Mocorito.

Estos son los primeros pasos para contribuir a una cultura de paz, a brindar la posibilidad hacer comunidad de manera inmediata, dice la funcionaria. Estos son los espacios donde hay que recobrar la confianza de la gente, y los procesos culturales y artísticos ayudan, precisamente, a mejorar la comunidad.

Frausto explica que han empezado “a trabajar en coordinación con los estados, para verificar que sean aquellos municipios donde mayor desafío se tiene en temas de seguridad”.

Un proyecto polémico

El proyecto del Tren Maya se ha vuelto un tema polémico, aunque la secretaria de Cultura considera que “es un corredor cultural que respetará el patrimonio histórico y arqueológico. La zona será recorrida con un vuelo Lidar que, con técnicas de rayos láser, pretende identificar posibles vestigios en el subsuelo y, con esa información, poder definir la mejor ruta”.

¿Por qué?

Porque el objetivo principal es no vulnerar absolutamente el patrimonio cultural que tenemos en esta zona, por el contrario, se trata de fortalecer e invitar a las comunidades a ser parte de este proceso. Por ejemplo, si hubiera pequeños vestigios, las comunidades pueden custodiar las piezas o hacer un museo comunitario, de esta forma serían parte del propio desarrollo que difunde la cultura.

¿Qué sigue?

Se está elaborando un plan que acompañará al Tren Maya. Hemos pensado en un vagón cultural que estará dentro del propio tren y será una primera inmersión a toda la cultura maya. Es importante el tema de las bellas artes porque se generará un diálogo cultural: queremos que las estaciones del tren tengan expresiones de arte contemporáneo.

¿Cómo será la conmemoración de los 500 años de la llegada de los conquistadores a costas del Golfo?

Para conmemorar los 500 años del encuentro de dos mundos, como dice el doctor Miguel León Portilla, se prepara un proyecto con los estados de Veracruz y Tlaxcala, aunque serán tres años de un análisis profundo de la historia.

Ya iniciamos los trabajos de la mano de la Coordinación de Memoria Histórica; se trata de un programa complejo y completo para tener mesas de diálogo y revisitar la historia. El INAH organizó ya las dos primeras muestras: Las culturas del Golfo, en el Museo Nacional de Antropología, en la que, podemos decir, se hace referencia a lo que se encuentran los españoles al llegar a las costas de esta región.

También está la exhibición Chimalli. Tesoro de Moctezuma, que habla de la riqueza de su imperio y la llegada de Hernán Cortés en su misión colonizadora. El chimalli o rodela fue una de las 200 piezas que fueron enviadas a Europa y descritas en las crónicas por Bernardino de Sahagún.

Viaje artístico

El polémico Tren Maya contará con un vagón cultural interdisciplinario con audios, publicaciones, películas y obras de arte.

El dispositivo Lidar

El vuelo Lidar consiste en un dispositivo que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie.

Riqueza lingüística

El programa que se lanzará el próximo Día Internacional de las Lenguas Indígenas será permanente, para salvaguardar la riqueza multilingüe.

No accesorio

Las líneas de su gestión son la inclusión, la diversidad y la libertad. “La cultura nunca más será un accesorio”, advierte.

Fraustro Guerrero

Secretaria de Cultura

De 1995 a 1997: Subdirección de Atención a Población Vulnerable de la Contraloría Interna de la PGR.

De 1998 a 2001: Directora de Difusión Cultural de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

De 2011 a 2013: Directora del Instituto Guerrerense de la Cultura

De 2013 a 2017:

Directora General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República.

Esta nota originalmente se publicó en Milenio