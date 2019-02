Miguel González Zelada, representante de futbolistas, dijo que en 2014, el técnico colombiano y su representante Rubén Caicedo lo presionaron para recibir una comisión por la transferencia de Pablo Zeballos al Atlético Nacional en 2014

Juan Carlos Osorio está en el ojo de la mirada pública. El técnico colombiano ha sido acusado junto a su representante Rubén Caicedo, pues Miguel González Zelada, representante de futbolistas, aseguró que la dupla lo presionó para recibir una comisión por la transferencia de Pablo Zeballos al Atlético Nacional en 2014.

Es por ello que González Zelada denunciará ante la FIFA al ex estratega de la selección mexicana y que recientemente dejó su cargo al frente del combinado de Paraguay.

“Juan Carlos Osorio es un hombre muy hábil, se muere por el dinero y manda a su representante Rubén Caicedo”, dijo el representante en entrevista con ESPN.

El problema sucedió con la llegada de Zeballos -quien fuera elemento de Cruz Azul entre 2008 y 2009- al Atlético Nacional, que en ese año estaba dirigido por Osorio. Zelada asegura que Juan Carlos y Caicedo presionaron para obtener 450 mil dólares más de los que se pactaron en la negociación.

“(Osorio y Caicedo) habían pactado en tres millones de dólares la venta y se hizo solamente en un millón y medio de dólares, entonces ellos para que salga a la venta me extorsionaron, me amenazaron y me dijeron que si no firmaba algún documento no iba a hacerse la venta, entonces como no soy Caperucita Roja, le firmé un documento por 450 mil dólares que yo les iba a traspasar, pero que ese documento no tenía ningún valor comercial ante la FIFA, ante la justicia civil de ningún país, ante el TAS”, denunció.

Dicha comisión se había pactado con 3 millones de dólares, pero cuando se redujo a la mitad, el dinero solicitado por la dupla no se dio, aunque se protegió con un documento sin valor, ante las presiones.

“Fueron a Paraguay a un juicio penal en el que le reclamaron 450 mil dólares y cómo voy a pagar 450 mil dólares, si la venta fue de un millón y medio de dólares, a mí solamente me correspondió como agente una comisión de 125 mil dólares, está declarado en FIFA. Me amenazaron de muerte, me hicieron pasar de lo peor”, añadió. Incluso señalando que Juan Carlos Osorio le pidió dinero en persona.

“Vino dos veces a Paraguay, se sentó conmigo, me pidió dinero, cuando empezó a apretar, le seguí el juego y terminé ganando. Les puse que ese documento no tenía valor comercial, era un documento nulo, pero como son corruptos aceptaron”.

Asimismo, señaló que Osorio intentó repetir esta práctica como técnico en Sao Pablo, debido a que mostró interés por Julián Benítez del Olimpia. “Me dijo que lo iba a llevar que íbamos a ganar 250 mil dólares, pero yo con delincuentes no hago negocios”.

González Zelada añadió que revivió el tema debido a la llegada del colombiano al banquillo paraguayo: “Si uno no pone dinero te hacen la vida imposible. Puedo asegurar que esa es la causa principal por el cual (Juan Carlos Osorio) ha renunciado y ha dicho supuestamente que es una cuestión familiar la de su retirada de la selección paraguaya”.

Esta nota originalmente se publicó en ​Milenio