El usuario deberá aceptar la invitación para unirse a una conversación colectiva antes de que caduque a las 72 horas

Hoy en día hay grupos de WhatsApp prácticamente para todo: para comunicarse con la familia, organizar cumpleaños o hablar con los compañeros del trabajo. En ocasiones abandonarlos resulta muy incómodo. Hay veces que incluso se desea nunca haber entrado. WhatsApp es consciente de ello y ha desarrollado una función que permite a los usuarios evitar que les añadan a un grupo sin su permiso, según informa WABetaInfo —un portal conocido por sus filtraciones sobre las novedades de WhatsApp—. De momento, esta nueva posibilidad solo está disponible para aquellos usuarios con el programa beta de iOS. Pero, según el mismo portal, se habilitará en el futuro para todos los dispositivos iOS y Android.

La compañía ya añadió en 2018 una función similar en WhatsApp Business —la aplicación con funciones enfocadas a la gestión empresarial— para evitar que las compañías pudieran ser añadidas a grupos sin su consentimiento. En los últimos años esta configuración de privacidad se ha convertido en una demanda popular también entre gran parte de los usuarios de WhatsApp.

La nueva versión permite al usuario escoger quién puede añadirle a un grupo. Dentro del apartado “grupos” en los ajustes de la aplicación, puede elegir entre “todos”, “mis contactos” o “nadie”. En el caso de que elija la primera opción, podrá ser añadido a cualquier grupo sin recibir ninguna invitación, tal y como ocurre en la actualidad. Si escoge la segunda, podrá ser añadido solo por sus contactos y recibirá una invitación para unirse a un grupo determinado cuando le invite una persona que no esté en su agenda. La tercera opción es útil cuando el usuario prefiera dar siempre su consentimiento antes de ser añadido a una conversación colectiva. En este caso, nunca podrá recibir dos invitaciones del mismo grupo al mismo tiempo.

La invitación puede ser aceptada dentro de las primeras 72 horas después de recibirla. Si no, caducará y el usuario ya no podrá entrar al grupo hasta que reciba una nueva solicitud. Independientemente de cuál de las tres opciones se haya seleccionado, también será posible unirse a una conversación colectiva mediante un enlace, que no caducará.

Cómo evitar que te añadan a un grupo

WhatsApp es consciente de que algunos usuarios no quieren formar parte de determinadas conversaciones. “Comprendemos que no siempre quieras que te añadan a un grupo”, afirma la compañía en su página de preguntas y respuestas frecuentes. Por el momento, no es posible bloquear grupos. Pero sí se puede bloquear a administradores para evitar que te puedan añadir a los mismos.

En el caso de que no se tenga al administrador guardado en la agenda del teléfono, hay que abrir el grupo de WhatsApp y pulsar en el asunto del grupo —en la parte superior de la pantalla— y en el número de teléfono del administrador. Cuando aparezca una ventana emergente con diferentes opciones, hay que seleccionar “enviar mensaje”. Entonces se abrirá un chat nuevo con el administrador. Después, hay que tocar en el número de teléfono que aparece en la parte superior de la pantalla, hacer scroll y pulsar en “bloquear”. A partir de ese momento, ese contacto no le podrá añadir más a ningún grupo, llamarle a través de la app ni enviarle mensajes.

Twitter permite previsualizar perfiles de usuarios sin abandonar el ‘timeline’

Twitter está probando en iOS una nueva forma de previsualizar rápidamente los perfiles de otros usuarios sin necesidad de abandonar el timeline. “Estamos probando una manera más fácil de comprobar los perfiles en iOS sin salir de su línea de tiempo, Simplemente toque cualquier nombre de usuario en un tweet, echa un vistazo, síguelo y vuelve. ¡Haznos saber lo que piensas!”, ha afirmado la compañía en Twitter. Este nuevo método de visualización puede resultar especialmente útil a la hora de leer hilos con cientos de respuestas. Actualmente al seguir una conversación en Twitter y pulsar sobre un perfil, se abandona el hilo para acceder a la cuenta del usuario. De esta forma, se interrumpe la lectura. La nueva función permitirá ver la descripción de la cuenta en una pequeña ventana emergente sin necesidad de abandonar la página en la que se encuentra el tuit consultado.

Esta nota originalmente se publicó en El País