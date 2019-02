Padres de familia aplauden decisión para que los menores retomen sus estudios; algunos docentes dejaron tareas y supervisaban estudios algunos días, informan

MICHOACÁN.- Luego de un mes de paro laboral de los profesores adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán, los niños y niñas retomaron sus actividades en las aulas.

En algunas primarias donde el paro no fue total, ya que los docentes dejaban tareas o acudían un par de días a la semana, los padres de familia ven positivo que los profesores regresen para trabajar de manera normal.

“Está perfecto porque los niños han estado faltando mucho, entonces los únicos que pierden son ellos, entonces si ya se arregló todo el problema que bien nosotros estamos apoyando eso”, dijo Cayetano Rivera, padre de familia.

En tanto, Martín Álvarez, otro padre de familia, comentó: “Esta bien realmente ahora sí que tenían clases un día a la semana y es mejor que tengan sus clases normales, de por si es una lata así se atrasan, les dejaban mucha tarea los presionaban mucho, yo me imagino que lo hacían para no atrasarse en el programa de educación”.

Esperan también se recuperen clases por los días en los cuales no estuvieron abiertas las más de 11 mil escuelas de educación básica que hay en la entidad.

“Me da mucho gusto y está bien porque los niños son los que se atrasan y el mal es para ellos. Decirles que le echen ganas para que se recuperen los niños”, manifestó Rosa Piñón, madre de familia”.

Al respecto, Erik Cruz, padre de familia, aseveró: “Me parece bien porque ya habían perdido mucho los niños, inclusive tengo una niña que no tenía y no tenía y me mandaban que tareas y tareas. Pues ya espero que ya haya normalizado bien, ya que no es lo mismo que la maestra directamente les esté enseñando, educándolos aquí y todo, la tarea ahí les deja y los niños a veces no dicen nada, no hacen nada en la casa, o trabajan igual”.

Desde el viernes 15 de febrero, la Coordinadora dio por finalizado el paro laboral que inició el 11 de enero, para exigir pagos de bonos y prestaciones atrasadas entre otras peticiones. El dirigente de la sección XVIII de la CNTE, Víctor Manuel Zavala Hurtado, se comprometió a que los profesores recuperaran los días perdidos en el calendario escolar.

Estanota originalmente se publicó en Excélsior