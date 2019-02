En dos funciones el tenor sonorense interpretará al atormentado personaje en una ópera del músico francés Hector Berlioz, de quien se conmemora su 150 aniversario luctuoso.

Deseo. Riesgo. Frustración. Pocos personajes literarios han encarnado tan bien esas pulsiones compartidas por los seres humanos como el atormentado Fausto, protagonista de la obra más famosa de J. W. Goethe.

Inspirado en este clásico de la literatura universal, el compositor Hector Berlioz creó una singular ópera: La condenación de Fausto, a la que calificó como “poema dramático” y con la cual la Compañía Nacional de Ópera se unirá al homenaje mundial por el 150 aniversario luctuoso del músico francés.

El tenor sonorense Arturo Chacón-Cruz interpretará al inconforme doctor Fausto, quien en el intento por alcanzar la felicidad vende su alma al diablo. “Me siento muy afortunado de volver a Bellas Artes, luego de cuatro años de ausencia, con esta gran producción. La música de esta obra es muy hermosa y, al mismo tiempo, posee un alto grado de complejidad. Berlioz tuvo una visión extraordinaria para la orquestación y para la ambientación”, relata el cantante, quien recientemente protagonizó La traviata en el Royal Opera House de Oman.

El intérprete señala que La condenación de Fausto es una “ópera genial” que conoce muy bien. En 2016, estelarizó esta obra en el Teatro Bolshói, en Moscú. Una producción que fue multipremiada pero con un costo económico elevado, así como con muchas complicaciones técnicas. “El cambio de escenas es un desafío: Fausto puede estar lo mismo en un jardín de rosas que en una biblioteca o en una taberna”, refiere. La puesta no estuvo exenta de accidentes: el tenor cayó de una altura de tres metros, dislocándose un hueso.

Chacón-Cruz está complacido con la decisión de la Compañía Nacional de Ópera de presentar en México la versión en concierto de esta pieza: “Es una gran oportunidad para el público. No es una obra que se vea con frecuencia en los escenarios mundiales; en México, la última vez que se presentó fue hace casi diez años”.

Esta producción tendrá dos únicas funciones: el 21 y el 24 de febrero en el Palacio de Bellas Artes, bajo la dirección de Srba Dinić y con la participación de el barítono Denis Sedov, la mezzosoprano Nora Sourouzian y el barítono Ricardo López.

Sobre su interpretación, el tenor confiesa que el reto es reflejar la angustia del protagonista: “El papel de Fausto siempre me saca un poco de onda. Me incomoda entrar en esa piel porque es un ser humano que no está cómodo en su propia piel. No está satisfecho con lo que es. A pesar de su edad, de su conocimiento y de su éxito, nunca logra ser feliz. Nunca está en paz consigo mismo”.

Contrario a Fausto, Chacón-Cruz se encuentra “cómodo en su piel” —aunque reconoce que tiene “sus malos momentos”—, con una de las trayectorias más brillantes en la escena operística internacional.

El reto

El reto de interpretar a Fausto, señala el cantante, “es proyectar la infelicidad del personaje”.

Las alianzas

Durante la escenificación, el 21 y 24 de febrero, participará el Coro de Niños de la Schola Cantorum de México.

El estreno

En octubre de 1906 la obra maestra de Hector Berlioz se cantó por primera vez en México.

La cercanía

Una vez que culminen las presentaciones, Chacón-Cruz realizará una firma de discos.

Otros escenarios

Rusia, Francia y Nueva York son algunos de los sitios donde el mexicano ha interpretado a Fausto.

Esta nota originalmente se publicó en Milenio