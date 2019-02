El banco estadounidense anunció que creará su propia moneda digital, JPM Coin, basada en la tecnología blockchain, pero con equivalencia al dólar

NUEVA YORK .- El presidente ejecutivo de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, criticó al bitcoin como un “fraude” que los gobiernos globales “aplastarían”. Menos de dos años después está impulsando a su compañía directamente hacia el sector de las criptomonedas.

El banco lanzará su propia moneda digital. JPMorgan es el primer banco estadounidense importante en hacerlo.

El debut de JPM Coin, que a diferencia del bitcoin tiene equivalencia con el dólar estadounidense, destaca la potencial amenaza que la tecnología de blockchain representa en el largo plazo para las instituciones financieras tradicionales. La velocidad y la seguridad ofrecidas por el blockchain hacen que el sector de pagos sea propicio para sufrir una dramática irrupción.

“JPMorgan y los otros grandes bancos no tienen más remedio que seguir este camino”, dijo Ed Yardeni, el ex economista en jefe de Deutsche Bank que ahora dirige Yardeni Research. “Si JPMorgan no lo hace, alguien más lo hará”.

El sistema actual es ‘lento y horrible’

Mientras Dimon atacaba públicamente el bitcoin, su banco estaba investigando silenciosamente la promesa del blockchain, el registro de contabilidad digital a prueba de manipulaciones en el que se basa el bitcoin.

“Siempre hemos apoyado el blockchain. Siempre hemos creído que es una buena tecnología”, dijo el jueves a CNN Business Umar Farooq, director de servicios de tesorería digital y blockchain de JPMorgan, después del anuncio de JPM Coin.

Con base en la tecnología blockchain, JPMorgan dijo que su moneda digital proporciona la transferencia “instantánea” de pagos entre cuentas institucionales.

Eso augura una mejora importante respecto a cómo el dinero se transfiere actualmente a través del sistema financiero.

“Universalmente, se considera como un hecho que el sistema actual es realmente viejo, lento y horrible”, dijo a CNN Business Travis Kling, presidente ejecutivo de Ikigai Asset Management, un fondo de cobertura de bitcoin.

Un buen ejemplo: Kling dijo que la manera más rápida de llevar 10,000 dólares de Los Ángeles a Londres es ponerlos en un maletín y llevarlos en avión.

“Eso es increíblemente ridículo”, dijo.

Los intermediarios enfrentan una disrupción

Por ello, tiene sentido que JPMorgan, el mayor banco de Estados Unidos por valor y por depósitos, esté intentando mejorar ese anticuado sistema.

“JPMorgan tiene una combinación incomparable de visión para los negocios, experiencia técnica y escala para poder no solo visualizar el futuro de la banca, sino también para generar su existencia”, dijo a CNN Business Amber Baldet, ex directora de blockchain de JPMorgan.

Es importante destacar que la moneda de JPMorgan sigue siendo un prototipo y al principio solo estará disponible para un número selecto de clientes institucionales.

Farook dijo que, incluso varios años más adelante, es probable que JPM Coin represente una “porción muy pequeña” de los 6 billones de dólares en pagos que JPMorgan mueve cada día.

Tom Serres, cofundador de Animal Ventures, dijo que era “bastante inevitable” que JPMorgan lanzara una moneda.

“Cualquier persona que funcione como intermediario validando y verificando transacciones está en riesgo de disrupción en lo que respecta al blockchain”, dijo Serres, cuya firma invierte en nuevas empresas de tecnología y en infraestructura de criptografía. “Si no estás experimentando con esta tecnología, entonces definitivamente estás perdiendo grandes oportunidades”.

Uno de los beneficios más atractivos del blockchain es que puede reducir la velocidad y la incertidumbre que acompañan a los pagos tradicionales. Eso significa que las transacciones pueden ser realizadas de forma más barata.

¿Seguirán más bancos su ejemplo?

Y JPMorgan podría ser solo el primero de los principales participantes bancarios estadounidenses en saltar a ese sector.

En diciembre, Signature Bank, un prestamista comercial con sede en Nueva York, lanzó una plataforma de pagos digitales basada en blockchain.

Grandes prestamistas extranjeros, incluidos HSBC y Mitsubishi MUFG, también están explorando el sector de las criptomonedas.

“Es un gran paso hacia adelante. Espero que otras instituciones, como TD, hagan cosas como esta en el futuro”, dijo Rick Burke, director de productos y servicios corporativos de TD Bank.

La semana pasada, TD Bank publicó una encuesta que mostró que el 90% de los profesionales financieros creen que la tecnología blockchain y la tecnología de registro financiero distribuido tendrán un impacto positivo en la industria de pagos. Los tres principales impactos enumerados: mejores rastros para auditoría, aceleración del proceso y mejora de la eficiencia de los pagos transfronterizos.

No confundirlo con el bitcoin

Los expertos en cifrado advierten que el JPM Coin es muy diferente al bitcoin y otras criptomonedas.

El bitcoin es descentralizado, lo que significa que su valor no está controlado por la Reserva Federal (Fed) o ninguna autoridad gubernamental. Eso hace que el valor del bitcoin esté sujeto a salvajes variaciones de precios.

“Esta definitivamente no es así”, dijo Farooq de JPMorgan.

Esta nota originalmente se publicó en Expansión