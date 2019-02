Su principal acierto, en opinión de la subsecretaria de Diversidad Cultural, Natalia Toledo (Juchitán, 1967), es que se trata de un proyecto que va a llegar adonde nadie ha ido, donde hay lodo, donde hay dos o tres casas. Es una iniciativa maravillosa que va a trabajar con las comunidades más vulneradas, las cuales, lamentablemente, existen en todo México.

En entrevista con La Jornada, la poeta explica que el programa está a cargo de Esther Hernández, directora de Vinculación Cultural, quien se encuentra “trabajando muchísimo, con un equipo de jóvenes con los que está armando el paquete; en el no van a llegar a decir: ‘miren lo que les trajimos, nosotros ya escogimos lo que van a ver y escuchar’. No. Primero hicieron un diagnóstico y un mapeo, como lo llama ella, para conocer qué hay en los lugares, sobre todo en las comunidades indígenas donde existe ya una forma de pensar y de hacer las cosas que generan cultura; tenemos que aprender de ellos”.

Acostumbrados a la austeridad

A Natalia la entusiasma el Programa de Cultura Comunitaria porque se realizará en poblaciones que padecen problemas como feminicidios, migración o violencia, reitera, convencida de que “la cultura cura el alma, produce experiencias importantes para la formación de un ser humano. Por eso, con este proyecto se va a reforzar y respetar lo que ya existe. Habrá cine y conciertos, pero con la participación de los semilleros y colectivos locales.

“Es cierto que en las comunidades hay carencias materiales, pero también fortalezas, producto del hambre de saber. Como ejemplo, les compartí mi experiencia en el Istmo de Tehuantepec, donde debido a los sismos de 2017 nacieron muchos colectivos que en la actualidad se mantienen por sí solos.

“Se formaron porque se cayeron las casas, las escuelas, las iglesias. En Juchitán, hasta el mercado y el palacio municipal. Nos quedamos sin nada. Fue muy grande la desgracia. Los colectivos nos mantuvieron entretenidos y sanos porque la violencia de la naturaleza que sufrimos de alguna manera se tiene que sacar. Comenzamos a trabajar con los niños, para quienes inventamos pequeñas bibliotecas.

“Hoy se siguen haciendo talleres, las comunidades propusieron sus programas educativos y ahí siguen yendo los pequeños, porque no todas las escuelas se han reconstruido, hay quienes siguen estudiando bajo lonas.

Esas carencias existen en todo el país, que es muy grande; cuando lo recorres te das cuenta de que no hay programa que alcance, somos millones y millones de personas; entonces no se trata sólo de llevar libros, pues si no comes bien, ¿cómo vas a concentrarte para leer o estudiar?