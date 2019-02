El excampeón del peso completo sintió que su rodilla salía de su posición y venció su pierna izquierda, lo que provocó la detención a los 26 segundos del primer round

Francis Ngannou terminó a Caín Velásquez en 26 segundos por nocaut técnico y puso en duda sus condiciones la noche del domingo en Phoenix. Luego de 31 meses fuera del UFC, el exmonarca del peso completo estuvo lejos de mostrar la confianza con la que llegó a la pelea.

A pesar de que hay un contacto con la mano derecha del africano, Caín confía en que “fue cien por ciento la rodilla, el golpe prácticamente no lo sentí”, aseguró en conferencia de prensa. El mexico estadunidense explicó que sintió el dolor en el menisco antes de dar un paso lateral que terminó por vencer el peso de su cuerpo antes de que el réferi Jason Herzog interviniera para aplicar el reglamento.

Por su parte, Ngannou vivió el momento de forma tan rápida que tuvo que recurrir al video para saber que había pasado: “Al principio no sabía si lo había conectado o no, no pude sentirlo o verlo, pero una vez que vimos el video creo que es el uppercut corto el que le pega y provoca que el peso vaya a su rodilla, por eso se lesiona”, explicó el camerunés.

Francis espera ahora una oportunidad ante Daniel Cormier, el monarca del peso completo, que no ha definido si peleará con Brock Lesnar cuando este liberado de sus suspensión por dopaje.

Velásquez aseguró que no esta pensando en el retiro, aunque tiene que esperar una resonancia magnética para saber si la rodilla está bien, considera un accidente lo sucedido: “ahora no pienso en eso, porque todavía creo que soy el mejor y me siento así, esto es algo bien raro, lo que paso con mi rodilla, en el camp me sentía al cien, fuerte y todo para una pelea con Francis. Es algo triste, para los fans y para mí, quería enseñar como he mejorado y no pude hacerlo. Es bien difícil”, agregó.

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

