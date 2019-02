2012

Nuevo presidente, nueva primera dama

Peña Nieto casado por la iglesia y con una famosa ganó la presidencia de manera contundente, con 3,3 millones de votos de diferencia. “La campaña de marketing fue muy exitosa. Le fue muy bien, al grado que Peña Nieto ganó con holgura la presidencia de la república, y no puede negarse que ese manejo social tuvo cierto grado de influencia”, asegura Daniel Lizárraga quien añade que Rivera era la compañera ideal: “Era una mujer guapa acompañando un hombre guapo, no se necesitaba mucho más que eso, su trabajo como primera dama con la institución que ayuda a la infancia desvalida fue discreto, no tuvo impacto, y ella no hablaba muy bien en público, así que más valdría decir que ella resultó efectiva más por su rol de propaganda que por la capacidad de cumplir a cabalidad su rol de primera dama”.