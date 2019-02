Amenazas de muerte y violación recibió la reportera de ADN 40, Monserrat Ortiz luego de exhibir en un reportaje tres casos de violencia contra tres mujeres en la Ciudad de México.

La investigación presentó los testimonios de Zyanya, Judith y Gabriela, también exhibió la forma en que el agresor, conocido como Carlos ‘N’ las humillaba (y lo presumía) a través de su cuenta de Facebook.

Al día siguiente de presentar el reportaje, Monserrat comenzó a recibir amenazas del sujeto.

“Te voy a violar y después te vas a morir. Ya sé dónde trabajas te voy a esperar y no la vas a contar. Yo ya no tengo nada que perder, nada más te aviso. No sabes todo lo que te va a pasar por meterte contigo”.

Ante la denuncia en redes sociales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH) le ofreció dar seguimiento al caso, además de solicitar a la Secretaría de Gobierno y llamó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de Méxicoa implementar medidas necesarias para proteger a la periodista.

