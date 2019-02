Mexicanos residentes en Nueva York, Estados Unidos, solicitaron a los organizadores de los Premios Fama, a celebrarse el 21 de febrero, retirarle la invitación al evento al actor Sergio Goyri a raíz de sus declaraciones racistas en contra de la actriz revelación de México y protagonista de la película ‘Roma’, de Cuarón, la oaxaqueña de origen mixteco, Yalitza Aparicio.

‘Es una pinche india’, exclamó Goyri en una cena, el pasado 14 de febrero, con relación al talento de Aparicio, quien está nominada al Óscar, esto en una grabación que se difundió en redes sociales.

“Yalitza es un orgullo para Oaxaca y México”, expresó el gobernador Alejandro Murat

Tras las declaraciones de Sergio Goyri en contra de la actriz Yalitza Aparicio, diversos actores políticos y funcionarios de Oaxaca se pronunciaron en su defensa.

“Yalitza es un orgullo para Oaxaca y México, su trabajo en la película ‘Roma’ abre oportunidades a más mujeres y rompe estereotipos a nivel mundial. Es indignante e inaceptable que se hagan comentarios racistas hacia una mujer con raíces indígenas”, señaló el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Vía redes sociales, calificó como un orgullo de los oaxaqueños a la originaria de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco y quien el pasado 24 de enero estuvo en la capital del estado en un coctel de bienvenida.

El titular del Poder Ejecutivo de Campeche, Alejandro Moreno, dijo que la actriz Yalitza Aparicio es un orgullo para el país: su vida, su trabajo y sencillez representan el mejor ejemplo de lo mucho que pueden lograr, en cualquier área, las mujeres mexicanas: “Las expresiones clasistas que busquen demeritarla sólo describen a quien las usa”.

Por su parte, el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, manifestó que para la institución que encabeza es “inaceptable e indignante las expresiones discriminatorias y racistas del actor Sergio Goyri en contra de nuestra hermana mixteca Yalitza Aparicio. Para nosotros es motivo de alegría su destacada actuación en la película ‘Roma’ y su nominación al Premio Oscar”.

A su vez, la responsable de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca, Eufrosina Cruz Mendoza, manifestó también su indignación por los comentarios del actor:

“Lamento esta agresión racista contra una hermana indígena. Oaxaca abraza a Yalitza y a las mujeres indígenas”, expuso.

La lingüista y defensora de los derechos de los pueblos y de las comunidades migrantes, Yásnaya Elena, escribió: “Qué onda con los medios. Decirle ‘pinche india’ a Yalitza no es ‘ser clasista’, no es ‘criticarla cruelmente’, es ser racista. Te puede o no gustar su actuación, pero no usemos eufemismos, es racismo”.

La secretaria de las Mujeres Oaxaqueñas, Ana Vásquez Colmenares, expuso que es indignante e inaceptable el comentario de Sergio Goyri, pues “a ninguna mujer se le debe violentar por ningún motivo; ella es un orgullo por ser mujer e indígena y en Oaxaca la reconocemos por romper los estereotipos de género. #NoALaViolenciaMachista

En tanto, el senador por el Verde Ecologista, Raúl Bolaños Cacho Cué, dijo que justo hoy, en el Día Internacional de la Mujer Mexicana, destaca Yalitza, ejemplo de lo que sí necesita México: inclusión, igualdad y trabajo. “Más Yalitza, menos racismo”.

Esta nota originalmente se publicó en El Universal