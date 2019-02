Las investigaciones demuestran que las interminables distracciones digitales dañan nuestra capacidad para concentrarnos, pensar creativamente y tomar decisiones.

“Entré en pánico total ante la idea de estar sin mi teléfono, que era como mi tabla salvavidas. Se me salía el corazón, sentía sudor frío”, dijo Goodin, quien en ese momento dirigía una agencia de marketing digital en Gran Bretaña.

Perturbada por la experiencia, junto con el hecho de que no había leído un libro real en dos años debido a que su “capacidad de concentración estaba hecha añicos”, decidió iniciar una nueva compañía, Time to Log Off, que ofrece retiros de desintoxicación digital en Reino Unido y Europa.

Los ejecutivos son sus principales clientes, en especial de las áreas de los servicios financieros, los medios y el derecho. Aceptan renunciar a sus smartphones durante su estadía, y pasan mucho tiempo en la naturaleza aprendiendo a estar atentos al presente y hablan sobre las presiones que sienten para estar accesibles las 24 horas los 7 días de la semana.

También aprenden cómo el hábito de nunca apagar el dispositivo establece el tono para el resto de sus empresas y refuerza el mito de que si no está conectado por una correa electrónica todo el tiempo, no está haciendo un buen trabajo.

De hecho, es especialmente importante que los líderes corporativos se desconecten periódicamente para hacer bien su trabajo. Las investigaciones demuestran que las interminables distracciones digitales dañan nuestra capacidad para concentrarnos, pensar creativamente y tomar decisiones.

Sin embargo, es fácil desarrollar una respuesta pavloviana a los correos electrónicos, los mensajes de texto, los recordatorios y las alertas de noticias. Incluso en ausencia de notificaciones, es probable que consultes tu teléfono varias veces por hora.

“Todo el tiempo nos bombardean con información. Nuestro sistema de filtrado cerebral, como la velocidad de una computadora, tiene que ser cada vez más rápido”, dijo la neurocientífica y coach de liderazgo Tara Swart, autora de “Neuroscience for Leadership: Harnessing the Brain Gain Advantage”.

Las distracciones digitales constantes también socavan nuestra capacidad para hacer bien otras partes clave del trabajo: crear la mejor estrategia para el rumbo de la empresa, facilitar la innovación, resolver problemas y hacer que las personas con las que hablas se sientan valoradas y escuchadas.

Desconectar por el bien de tu empresa y por tu bien

Desconectar del teléfono inteligente es difícil para la mayoría de las personas, al principio. Pero con el tiempo, puede traer claridad y fortalecer el desempeño.

Goodin cuenta que algunos participantes del retiro decidieron reestructurar sus negocios durante el tiempo que estuvieron lejos de sus teléfonos. Otros salieron con muchas ideas creativas.

Roger Crandall, CEO de la compañía de seguros Mass Mutual, ha experimentado los beneficios de una desintoxicación digital varias veces.

“Es realmente útil poder desconectar… se le digo a la gente todo el tiempo: ‘Deja el teléfono’. En realidad son muy pocas las personas que necesitan estar en contacto todo el tiempo. Creo que estamos perdiendo la capacidad de pensar con profundidad”, dijo Crandall.

Cuando va al retiro de una semana, deja a su familia y al jefe de personal un número de emergencia en caso de que necesiten contactarlo. Se concentra en la lectura de “libros reales”, las caminatas y la meditación.

Al igual que Goodin, Milena Regos también decidió iniciar una empresa de desintoxicación digital llamada Unhustle. Celebrará su primer retiro esta primavera en Baja California Sur.

Regos ha recorrido un largo camino desde sus días al frente de una agencia de marketing, cuando se sentaba frente a una pantalla 16 horas al día y dormía con su iPhone al lado en caso de que surgiera algo.

Ser tan dependiente digitalmente afectó su capacidad para concentrarse, dice.

Como parte de su propia desintoxicación digital, Regos comenzó a practicar el kite surf, lo que requería su completa atención para evitar lesiones. La experiencia la hizo comprender “que hay vida más allá de mi teléfono”.

Paul Candrick, quien dirige una empresa de construcción en Australia, participó en un ensayo para el próximo retiro organizado por Regos.

“He podido desactivar las notificaciones y poner el teléfono en silencio desde las 6 pm cada noche. Puedo consultarlo, pero rara vez contesto. Después de dos semanas, he descubierto que la mayoría de las personas no esperan una respuesta hasta el día siguiente”, cuenta Candrick.

Retiros que posibilitan una desintoxicación digital

Si bien algunos retiros como el de Goodin están diseñados explícitamente para la desintoxicación digital, muchos simplemente promueven la desconexión y, gracias a sus ubicaciones remotas, hacen que la conexión sea bastante difícil.

Por ejemplo, en The Ranch Malibu, “la desconexión es parte de nuestro programa, cultura y filosofía”, dijo el cofundador Alex Glasscock.

No hay servicio de telefonía celular en la propiedad y el Wi-Fi está limitado. Las habitaciones tienen teléfono fijo pero no hay televisores. Además, los huéspedes están ocupados desde las 5:30 a.m. hasta las 8:00 p.m. en actividades de senderismo, clases de fitness, clases de cocina y sesiones de masaje.

Quienes quieran explorar la consciencia plena con mayor intensidad, pueden optar por un retiro de silencio de cuatro días en alojamientos de lujo en The DEN Meditation en Ojai, California.

La propiedad tiene Wi-Fi limitado y el servicio de telefonía celular es irregular. En cualquier caso, los teléfonos están prohibidos durante la meditación, que puede ocupar la mayor parte del tiempo de 7:30 a.m. a 9:30 p.m.

“Te desintoxicas por completo de todos los aparatos electrónicos, no hay televisión, no hay música, no hay teléfonos”, dijo la gerente y maestra Thalia Ayres Randolph.

DEN Meditation también ofrece retiros de mediación no silenciosos, en lugares como Grecia y Bali. Esos retiros son más largos y los huéspedes suelen pasar cinco horas al día en meditación y el resto en excursiones.