El DT de Cruz Azul tuvo un tiempo especial con la delantera esta semana para practicar la definición; hasta los llevó a su casa a cenar

CIUDAD DE MÉXICO.- Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, comentó que trabajó a lo largo de esta semana la definición frente a la portería con los delanteros del equipo, para que haya más efectividad en los encuentros de Liga, además expresó que cumplió con la promesa de llevarlos a cenar a sus aposentos para que recobraran la confianza.

“Los llevé a mi casa a cenar, ya tenía tiempo que no cocinaba. No hablamos de futbol ni de goles, pero sí de los momentos que viven los delanteros. Además tuvimos una semana larga para practicar la definición y dinámicas de llegada”, declaró el estratega.

Por otra parte, el entrenador portugués aseguró que no hay ansiedad en sus jugadores por los recientes resultados o por otras cuestiones que envuelven al club, debido a que ha hecho un grupo fuerte al interior para no verse afectados.

“El equipo no está ansioso, ayer tuvimos una plática y ellos son el núcleo; estamos trabajando para tener una membrana fuerte y que el núcleo no se vea afectado. Hablar de 21 años sin título o de la final del 16 de diciembre (que perdieron ante América) son cosas del pasado y no lo podemos cambiar”, señaló.

La ofensiva celeste no vive un buen momento desde la liguilla anterior: en los últimos cuatro partidos de esa etapa, tomando en cuenta los dos de semifinales y los dos de la gran final ante América, La Máquina apenas anotó un gol: en la vuelta ante Monterrey (la ida terminó 0-1), precisamente por obra de Milton Caraglio. En los duelos por el cetro los azules se fueron en blanco: 0-0 y 0-2 ante las Águilas.

CUATRO DESCARTADOS

La escuadra cementera tendrá cuatro bajas para esta tarde ante Santos, ya que por cuestiones musculares estarán fuera de actividad Elías Hernández, Edgar Méndez, Gerardo Flores y José Madueña.

“En términos de lesiones musculares estamos por debajo del promedio habitual, pero ahora se concentraron todas y eso es parte de lo que ocurre en los equipos… hay que saberlo manejar”, concluyó Caixinha.

No hallan el arco rival

La ofensiva de Cruz Azul no carbura en el Clausura 2019, Milton Caraglio y Martín Cauteruccio, no han podido hacerse presentes con goles en Liga ni en Copa, viviendo una de sus peores rachas desde que llegaron al futbol mexicano.

La última anotación que realizó Caraglio fue en el torneo pasado, el 8 de diciembre en la liguilla, ante Monterrey; ahora lleva nueve cotejos sin anotar, su peor sequía en México.

En el Apertura 2016 con los Xolos registró una seguidilla de ocho encuentros sin anotar.

Cauteruccio no anota desde el 23 de noviembre, en la jornada 17 del torneo pasado, lleva 14 partidos consecutivos sin colaborar con una diana.

Durante el Apertura 2017 y el Clausura 2018 el uruguayo ya registró una racha de 15 encuentros sin marcar, le falta uno para emparejar ese récord.

