El guardameta del Guadalajara reaccionó ante las declaraciones del atacante argentino del Atlas

Raúl Gudiño, portero de Chivas, analiza con frialdad el momento que vive su escuadra. Sabe a la perfección que puede comandar la defensa pero no todo se deberá a su trabajo bajo los postes y que los cuatro goles en contra en seis juegos es la consecuencia del buen trabajo en conjunto de toda la zaga.

Gudiño, a los 22 años, vivirá su segundo Clásico Tapatío de Primera División y en la previa atendió a La Afición sobre este duelo vital para la felicidad de sus aficionados y señaló que está listo para el reto de intentar frenar al aparato ofensivo de la Furia.

“Es motivante y una responsabilidad grande y no debemos bajar los brazos, debemos seguir trabajando sobre eso que nos ha llevado a estar donde estamos ahora. Aún queda mucho torneo, quedan muchos partidos y en conjunto tenemos que seguir así y si en lo individual cada quien debe hacer su trabajo y las cosas saldrán muy bien”.

¿Facundo Barceló dice que su sueño es hacer el gol del triunfo, qué dices?

“Pues es como un reto, él sueña con anotarlo, yo sueño con atajarlo, con parar los tiros, será un buen reto y bueno esperemos que podamos hacer nuestro trabajo, él tendrá sus oportunidades y yo tendré las mías”.

¿Ser atajador de penales es una de tus virtudes?

“Sí, creo que me ha tocado atajar varios penaltis en momentos importantes, que al final de cuentas el atajarlos es algo muy grande y eso te da una motivación, un respaldo, de que todavía hay chance y que no está todo perdido, que aún se puede luchar. Creo que quizá no imposible, pero si más difícil, hubiera cambiado totalmente el panorama, pues el parar el penalti y después vinieron los dos goles y ahí se ve la motivación que le das al equipo, ese segundo aire, se puede decir para poder sacar un resultado”.

¿Osvaldito es el cobrador oficial de Atlas, sería un lindo desafío?

“Sí, claro sería un gran reto, por algo es el cobrador oficial, es un gran reto y veremos si se presenta la oportunidad y todo para poder estar ahí”.

¿Qué prefieres ser el héroe del partido o que mejor no te lleguen?

“Yo prefiero ganar, ya si que si me llegan o no, lo mejor es atacar los tres puntos y ganar el partido”.

¿Cómo te fue en las inferiores ante Atlas?

“Bien, no importa en qué posición estés o cuántos puntos tengas, siempre será difícil, me ha ido bien gracia a Dios y espero que sea así el sábado”.

¿Mantenerse en zona de liguilla lo toman como un reto, llegar así hasta el final del torneo?

“Lo principal no es llegar, es mantenerse y estar vigente, estar sumando, estar ganando y todo eso te mantiene ahí en buena zona y es bueno para llegar bien a la liguilla”.

¿Tú jugarías en el Atlas?

“Son cosas del futbol, uno nunca decide. A principio de mi carrera me tocó empezar en Atlas y ahora estoy en Chivas, representó a mi escudo, es lo que he tenido en toda mi profesión, desde la Sub 17, la 20, siempre representando con orgullo a Chivas, a esta gran institución”.

