La actriz interpreta a una villana sofisticada en ‘Un poquito tuyo’, telenovela que transmitirá Imagen Televisión a partir del 25 de febrero. “Son los personajes que disfruto”, aseguró

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 12 años, la actriz Lorena Herrera regresa a las telenovelas con un rol protagónico. Ahora se enfrenta al reto de darle vida a una villana sofisticada y glamurosa en Un poquito tuyo, producción que Imagen Televisión estrenará el próximo lunes 25 de febrero a las 19:30 horas.

“Lo último que hice fue una pequeña participación especial hace como tres años con Emilio Larrosa, pero con un personaje fuerte como es la antagonista, no lo hacía desde Lola, érase una vez.

“La verdad estoy contentísima porque siempre lo he dicho, lo que más amo es actuar, también canto, tengo mis show de música dance, me va muy bien y todo, pero lo que me mueve en este medio, en el que ya voy a cumplir 30 años, la actuación es lo que más disfruto”, comentó a Excélsior en un descanso en las grabaciones.

Catalina es el nombre de su personaje, una mujer preocupada por las compras, el gimnasio y las operaciones estéticas, filosofía que le transmite a sus hijos adolescentes. Se trata de una villana, que según la actriz, disfruta porque este tipo de roles van más con su personalidad.

“Me gusta este personaje porque tiene muchos cambios, muchos matices, como actriz lo estoy disfrutando, además tiene un cambio fuerte la mitad de la telenovela”, adelantó.

“La historia tiene muchas cositas, pero también viene algo fuerte para nuestra familia en la trama y eso nos hace cambiar de alguna forma a todos.Los golpes fuertes mueven y nos hacen pensar en lo que estábamos mal y muchos cambiamos por ese acontecimiento que ya lo verán. Es muy importante que vean el primer capítulo porque

Antonio (que es interpretado por Jorge Salinas, su esposo) conoce a Julieta que es Marjorie de Souza, con quien empieza un triángulo amoroso medio extraño”, explicó.”El papá se harta de que nos dediquemos a las cosas materiales, a comprar, a lucir. Catalina es una mujer súper vanidosa y el jefe de la familia se cansa de que lo vean como un banco.

“De repente nos dice que se acabó el dinero y a partir de ahí todos debemos ganar el dinero y bueno la mujer es una flojonaza, ella no sabe trabajar, todos nos quedamos en shock, así empieza la historia de los Solano”, ahondó.

Dentro de la trama, Lorena tendrá hijos de más de 20 años, esa transición la asume con naturalidad y mucha lógica, como un paso normal.

“Se tiene que aceptar la realidad, además en la televisión nunca se van a a ver a las mamás de chicos de 20 años como son en la realidad, pero si me sigo aferrando a que quiero hacer de la muchacha joven, ya es ridículo. Tengo una edad (51 años) en que sí puedo ser la mamá de esos adolescentes y lo acepto. Es un gran personaje y estoy feliz porque es representar papeles que tienen mucho más que dar”, dijo.

Lorena Herrera está próxima a cumplir tres décadas de carrera artística donde la actuación juega un papel muy importante, mismo que equilibra con la música que es otra de sus pasiones.

“Lo más difícil es mantenerte. Empecé en el 1989, así que este año cumplo 30 años, por ahí de junio o julio y estoy muy contenta de seguir vigente, trabajando, haciendo teatro, televisión, con mis shows. Hay gente que dice que tiene 40 años, pero casi ya no trabaja, lo importante es mantenerse vigente y en el gusto del público. Eso les agradezco que me vayan a ver, a los productores que me llamen para trabajar, como en esta ocasión”, comentó.

Para mantenerse en forma, la actriz compartió su secreto: la disciplina en todas sus actividades cotidianas.

“Cuido muchísimo la alimentación. Es importante comer a mis horas, no importa si los llamados son muy pesados o terminemos tarde, todos los días voy al gimnasio. Aprovecho cualquier momento que tengo libre en las grabaciones. A pesar del exceso de trabajo no me he descuidado en ningún aspecto, soy muy disciplinada y constante”, aseguró.

La actriz se mostró complacida por emprender esta aventura de la mano de Imagen Televisión, de la que aseguró ha aprendido mucho.

“Para mí fue muy padre, empecé en el cine y después Emilio Larrosa me llamó para trabajar en Muchachitas y de ahí surgieron todas las telenovelas que he hecho. Dar el paso para estar en una nueva empresa, como Imagen Televisión, fue encantador.

“Desde antes que me llamaran ya tenía pensado estar en cualquier televisora. De repente me invitaron a Sale el Sol y luego me llamaron para hacer el casting y a los tres días me quedé. Es abrir puertas nuevas, conocer nuevas formas de trabajo y he aprendido mucho.”

Finalmente, Lorena Herrera adelantó lo que viene en su faceta musical donde sus temas son bien aceptados por el público.

“Ya terminé mi octavo sencillo, en estos días grabó el video, terminando la telenovela me voy de vacaciones y regreso a promocionarlo, es decir, será justo cuando esté al aire en Imagen Televisión y por otro lado estaré con mi tema y video con una imagen más sexosa, siempre con sorpresas y espero que sigan en el gusto del público.

“Los otros siete sencillos han funcionado muy bien y espero que cuando los vean se pongan de buenas”, concluyó.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior