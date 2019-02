Los candidatos desconocen nombres de las instituciones energéticas

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante confesiones de que ignoran los nombres de las instituciones energéticas, que su conocimiento sobre la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se base en datos de Internet y el incumplimiento evidente de los requisitos de ley, senadores de oposición se dijeron inconformes con el nivel de los 12 aspirantes a ocupar alguna de las cuatro vacantes de este órgano regulador.

La inconformidad de los senadores generó que Raúl Morales Mitre se convirtiera en el primer aspirante que no llegó a la comparecencia, luego de que detectaran que no cumple con los requisitos de Ley y Fernando Juárez Martínez sólo fue recibido por “cortesía” porque no cumple el requisito de un año de distancia entre un puesto en Pemex y su aspiración.

El Senado dedicó dos días para escuchar en comparecencia a los 12 candidatos a ocupar las cuatro vacantes de la CRE, que es el árbitro de la competencia en el mercado energético nacional, entre la empresa productiva del Estado que es Pemex y los inversionistas privados.

Luis Linares Zapata fue el primero en confesar a los senadores que no conoce las instituciones del sector energético al que pretende regular. Él fue jefe de seguridad de la actual Presidencia de la República y ante los senadores dijo que “sí estuve trabajando en Morena haciendo, si les da curiosidad, pago de nómina, que es un puesto de alta confianza también. Desempeñé mi cargo por tres años. De la otra pregunta, el Cenace y funciones, no me considero tan experto en el tema, desconozco qué es el Cenace”.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) tiene a su cargo el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y el acceso a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución.

Jorge Amaya Mendívil admitió que no conoce el término CEL, que son las siglas de los Certificados de Energía Limpia, y ante la pregunta de la panista Xóchitl Gálvez, mostró su teléfono celular para responder qué es un CEL.

Paola Elizabeth López Chávez admitió que es militante de Morena y aplicará los criterios de ese partido en las decisiones que se asuman en el árbitro energético.

Mario José Silverio Galicia, ingeniero arquitecto, fue coautor del plan energético de Morena y admitió que es el criterio que aplicará para evitar que México dependa del extranjero en materia energética. Dijo que sí es arquitecto, pero también ingeniero y tiene los conocimientos necesarios para sumir el cargo,

Guadalupe Escalante Benítez confesó que su conocimiento de la CRE se basa en lo que leyó en internet; que si la eligen no renunciará a su pensión que tiene como jubilada de Pemex y que a pesar de que no cumpla con la Norma Oficial Mexicana, ella sí autorizará la circulación de pipas de gasolina sin doble llanta.

Senadores del PAN, PRI, PRD y Partido Verde adelantaron su voto en contra, lo cual genera el inminente rechazo de las ternas, pues Morena carece de las dos terceras partes de los votos para avalarlas.

Será el miércoles cuando los senadores discutan si emiten o no un dictamen de idoneidad, pero el secretario de la Comisión de Energía, el panista Yulén Rementería, adelantó que no existe consenso para validar la idoneidad de ninguno de ellos.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior