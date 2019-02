Diputadas del bloque de oposición integrado por el PAN, PRI, PRD y MC en San Lázaro informaron que se preparan una serie de amparos, por entidad, para apoyar a las madres de familias afectadas por el cierre de estancias infantiles.

“El tema del amparo es, ya que los niños no se pueden amparar ante esta decisión de la autoridad, sus padres, los padres de familia o los representantes de las estancias se amparan, hacemos un amparo colectivo para defender los derechos de las niñas y los niños de México”, explicó la legisladora Cecilia Patrón.

En conferencia realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) indicó que se está buscando que en cada entidad los padres de familia o representantes presenten en lo individual sus amparos.

“En el caso de los amparos, ahí sí que cada diputado va a hacer su presentación, estamos buscando como grupo parlamentario, pero también que cada padre y madre se pueda manifestar. Y que cada representante de las estancias lo puedan hacer, espero el martes ya darles un adelanto de los amparos que estamos preparando”, dijo Padrón.

Junto con las diputadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) Laura Barrera, y Verónica Juárez, de la Revolución Democrática (PRD), entre otras, se presentó un bloque de rechazo al proyecto del Gobierno de México para ya no entregar el subsidio a las estancias infantiles.

Se consideró, explicó Juárez, apoyar una posible marcha nacional promovida por las madres de familia que se han visto afectadas por el cierre de estos espacios.

Annía Gómez, del PAN, consideró que entregar el dinero directamente a las madres, para que ellas decidan en lugar para el cuidado de sus hijos, es una medida con fines electorales.

“Por supuesto que entregar el dinero directamente a las mamás o a los papás atiende a un tema totalmente electorero, como han sido todos los programas sociales de este gobierno”, afirmó.

En entrevista, el diputado Luis Enrique Miranda, exsecretario de Desarrollo Social, reconoció el anuncio del Gobierno de México sobre la continuidad del programa estancias infantiles, realizado este jueves.

“Yo creo que el programa es claro, lo vimos la semana pasada, muchas madres de familia estuvieron aquí, y creo que me parece fundamental que hoy el Gobierno de la República genere otra vez esos recursos para que puedan subsistir y seguir adelante ese programa que me parece muy noble, y además me parece fundamental para el crecimiento de la vida México”, comentó.

ACUSAN A DIPUTADA

Al presentar una postura de apoyo a las medidas del Gobierno de México, ladiputada por Veracruz de Morena, Rosalba Valencia, acusó a la priista Anilú Ingram Vallines, de estar relacionada en casos de corrupción relacionados con las estancias infantiles, lo que ya se investiga.

“Como saben se están integrando las carpetas, sí, pero les puedo proporcionar un nombre y es ahorita compañera diputada federal Anilú Ingram, ella es una de las implicadas en esta red de corrupción”, dijo la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La acusación generó la rápida respuesta de la señalada, quien fue delegada de Sedesol en Veracruz, al calificar como difamación la acusación para ella y su prima, Susana Vallines, que es maestra en su entidad.

“Yo le pido que compruebe lo que está diciendo, que es muy grave, y después de eso analizaremos, vamos a darle el beneficio de la duda, a que la señora diputada presente sus pruebas y de ahí veremos cuál será el siguiente paso”, señaló Ingram Vallinas.

