NUEVA YORK .- Activision Blizzard dijo el martes que despedirá al 8% de su fuerza laboral y que reestructurará su negocio para enfocarse en sus principales juegos. Es otra señal de cómo la gran popularidad de Fornite ha trastocado la industria de los videojuegos.

La compañía dijo que planea asumir un cargo de 150 millones de dólares para restar prioridad a los juegos que no están funcionando tan bien. Activision Blizzard recortará unos 750 empleos. La compañía tenía poco menos de 10,000 empleados a principios del año pasado. Al mismo tiempo, la compañía dijo que planeaba aumentar el número de desarrolladores para sus juegos más populares en 20%.

Aunque la compañía registró ventas récord en el cuarto trimestre y en todo 2018, el presidente ejecutivo, Robert Kotick, señaló que su desempeño no cumplió con las expectativas.

“No nos desempeñamos tan bien como esperábamos en 2018, y nuestra perspectiva actual para 2019 está por debajo de lo que es posible en una industria llena de oportunidades de crecimiento”, dijo Kotick en una conferencia telefónica con analistas. “No logramos los objetivos de alcance, compromiso e inversión entre los jugadores que nos habíamos fijado”.

La compañía espera que 2019 sea un año de transición, y predice que no aumentará las ventas internas en los juegos tan rápido como lo esperaba. Kotick dijo que la compañía tendrá que realizar cambios significativos para lograr sus objetivos a largo plazo, incluidas algunas reducciones del personal de soporte administrativo, despedir a personal en algunos juegos de bajo rendimiento y centrarse más en las experiencias de juego en vivo en streaming para los clientes.

Activision Blizzard, propietaria de las franquicias Call of Duty, World of Warcraft y Overwatch, no es la única empresa de videojuegos que ha tenido dificultades para mantenerse al día con el creciente interés en los juegos multijugador gratuitos, incluido Fortnite. Pero se ha visto más afectado que sus competidores Electronic Arts y Take-Two Interactive.

La semana pasada, EA reportó resultados mediocres que causaron que las acciones cayeran 16% en un momento dado. Pero las acciones han aumentado en los últimos días gracias al sólido debut de Apex Legends, un juego gratuito que es similar a Fortnite. Las acciones de EA ahora registran un alza de más del 30% en lo que va del año.

Take-Two Interactive también decepcionó a los inversores con una perspectiva débil, pero la compañía tuvo un gran éxito durante la temporada navideña con su último juego Red Dead Redemption.

Mientras tanto, Activision Blizzard no ha dado muchas buenas noticias a sus accionistas últimamente. La compañía anunció a principios de este año que terminaría su relación con el desarrollador detrás de la exitosa franquicia de juegos Destiny. Esa noticia hizo que las acciones cayeran 9%.

“Esta industria está muy orientada a los éxitos, quizás más que nunca, y los éxitos son cada vez más difíciles de conseguir”, dijo Scott Kessler, analista de CFRA. “Activision no parece tener un gran juego en este momento”.

Kessler agregó que algunas de las mayores inversiones de la compañía también podrían ser contraproducentes. Activision Blizzard adquirió King Digital, el fabricante de Candy Crush Saga, por casi 6,000 millones de dólares en 2016. Pero la popularidad de ese juego ha disminuido en los últimos años.

La compañía también perdió algunos ejecutivos de alto perfil este año, incluido su ex director financiero Spencer Neumann, quien se unió a Netflix en el mismo puesto a principios de enero.

Pocos días después, la directora financiera de la subsidiaria Blizzard Entertainment de Activision, Amrita Ahuja, abandonó la empresa para convertirse en la directora financiera de Square, la compañía de pagos móviles. El cofundador de Blizzard, Michael Morhaime, también dejará Activision en abril.

La reorganización de Activision Blizzard fue anunciada junto con las últimas ganancias de la compañía. Las ventas y ganancias de Activision Blizzard aumentaron en el cuarto trimestre, pero la compañía emitió una previsión de ventas y ganancias para el primer trimestre que estuvo por debajo de las estimaciones. Los analistas de Wall Street también esperan una leve caída en las ganancias e ingresos este año.

Las acciones de Activision Blizzard subían aproximadamente 1% tras el cierre de operaciones el martes. Las acciones de la empresa han bajado más de 10% este año.

Esta nota originalmente se publicó en Expansión