Revelan fondo para imponer la reforma

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, reveló que el gobierno de Enrique Peña Nieto no cumplió con la cancelación de la venta y herencia de plazas magisteriales y utilizó fondos discrecionales para repartir dinero, a fin de tranquilizar los problemas que su Reforma Educativa provocó.

Durante una reunión de trabajo con las y los senadores integrantes de las comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales, Esteban Moctezuma dijo que durante el gobierno anterior se realizó una negociación con recursos federales para imponer una reforma que no funcionó. Informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se terminen con los fondos presupuestales discrecionales de donde surgió el dinero para pagar las plazas que se entregaron al margen de la Reforma Educativa.

Ante el planteamiento de priistas y panistas en torno a que la Reforma Educativa puso fin a la venta y herencia de plazas y al manejo patrimonial del presupuesto educativo, Esteban Moctezuma reveló que esas prácticas no se han terminado, pese a estar prohibidas por ley.

“Ojalá así fuera. Que ya se haya ido, pero desafortunadamente nos hemos encontrado con una realidad muy dolorosa y les pongo el ejemplo de Michoacán. La prensa dice que cuando negociamos con ellos les dimos cinco mil plazas. No les dimos ni una plaza”, dijo.

“Ellos estaban reclamando que el gobierno del estado les pagara alrededor de tres mil plazas y estas plazas eran plazas de normalistas que entraron al sistema educativo sin presentar examen de ingreso. Nada más que el dinero se lo daba el gobierno federal al gobierno estatal”, aseguró.

Moctezuma Barragán afirmó a los senadores que “ésa es la Reforma Educativa en la realidad. Cuando no se negoció la reforma y cuando se apretó tanto, pues empezó a desbordarse, y la forma de calmar el desbordamiento fueron negociaciones que todavía nos tomará tiempo descubrirlas todas, en donde con recursos federales se calmaba los problemas que la reforma creó.

“Entonces, obviamente si tenemos un Acuerdo Nacional Educativo, donde estemos sentados todos negociando las condiciones y logramos esto, que sería una visión de largo plazo, donde todos estén incluidos, pues entonces sí se puede aplicar esta reforma sin tener que, políticamente, resolver los problemas que tú mismo provocaste, por haber impuesto algo que no funciona”, dijo.

Ante la insistencia de los mismos legisladores, dijo que “desafortunadamente ha habido formas de evadir la norma, con respecto a la asignación de plazas y que lo que quiere el señor Presidente de la República es que el presupuesto incorpore absolutamente todo y que no haya rubros ni partidas ni posibilidades para que lo que no está en el presupuesto, y no está totalmente aprobado por el Congreso, se pueda manejar de manera discrecional.

“El tema de la discrecionalidad en materia presupuestal es algo que quiere manejar de manera muy restringida, que no exista”, afirmó el secretario.

