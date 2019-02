El técnico no estará detrás de jugadores para que acepten defender la armadura tricolor

Martino insistió en eso: “Ponerte la camiseta de tu país ya es suficiente motivación. Si el entrenador de la Selección tiene que motivar a un futbolista a venir evidentemente tenemos un problema serio”.

El técnico argentino cree que “cualquier futbolista, ya sea de los que están fuera o los que están en el medio local, debería estar muy orgullosos de ser convocado a su Selección”, indicó el pampero.

NO PUDO

El estratega suramericano habló de la ausencia de los foráneos en su primer micro ciclo: “En realidad no los tuve porque no se pudo. Si los clubes de fuera me hubieran dado la misma oportunidad que me ofrecieron los equipos locales, con mucho gusto los hubiera llamado”, aseguró.

Gerardo Martino espera contar con los legionarios en su próxima convocatoria: “Trataremos de juntar a los demás futbolistas (europeos) en la convocatoria de marzo, que se agreguen a los locales. Todos juntos trataremos de hacer un repaso de lo que hicimos estos tres días”, contó el estratega sudamericano.

Para que los foráneos conozcan algo de la filosofía del “Tata”, se prevé “enviar vídeos para que vean lo que trabajamos estos días, queremos acortar el periodo de conocimiento en cuanto a la forma de jugar”.

Es así como arrancó la primera concentración y semana de trabajo de Gerardo Martino al frente del combinado azteca en donde la prioridad en este 2019 será levantar el título de la Copa Oro a celebararse en los Estados Unidos.

Esta nota originalmente se publicó en El Sol de México