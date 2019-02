Omar, de 25 años de edad, fue retenido y golpeado por vecinos de la calle de Trujano, después de encontrarlo “cristaleando” una camioneta estacionada. Elementos de la Policía Municipal lo rescataron, en tanto paramédicos de la Cruz Roja Mexicana le brindaron atención médica.

La noche de ayer, un comerciante conocido como “El Hulk”, regresaba caminando a su tienda, después de ir a entregar abarrotes a sus clientes, pero al caminar en la calle de Trujano, del Centro Histórico de Oaxaca de Juárez, se dio cuenta que dos hombres rompían la ventanilla de una camioneta estacionada en la esquina de la calle de Galeana.

Acto seguido, tomó su teléfono y dio aviso a los vecinos, quienes salieron de inmediato. Al darse cuenta los “cristaleros”, trataron de emprender la huida, pero uno de ellos fue retenido por los vecinos que lo tundieron a golpes. Transeúntes que pasaban por el lugar, al ver que lo golpeaban, también se unieron para darle una paliza.

Elementos de la Policía Municipal, del grupo de motopatrullas, al ver que tenían retenido al hombre, dialogaron con los vecinos, lo rescataron y evitaron que lo lincharan.

Uno de los vecinos mencionó que la Policía llegó muy rápido; no tardó mucho, “lo queríamos encuerar y amarrar como escarmiento”.

Los uniformados, después de dialogar con los vecinos, pidieron el apoyo de los cuerpos de rescate. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y le brindaron los primeros auxilios, pero al ver que sus lesiones no eran de gravedad no fue trasladado al nosocomio.

El presunto detenido dijo llamarse Omar, de 25 años de edad, con domicilio en San Martín Mexicapam, fue detenido y trasladado ante el juez calificador en turno, en tanto la parte acusadora procedió en su contra por el delito de daños.