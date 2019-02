La cantante dice que siente una identificación natural con la música tradicional mexicana

Mon tiene la idea de hacer un álbum en el que rinda tributo a la música regional que la ha marcado: la cueca de Chile y el mariachi mexicano, de hecho le emociona mucho que su tema Tu falta de querer, haya sido adoptado por los grupos populares que interpretan este género y escucharlo en la calle en versión ranchera le ha provocado hasta lágrimas.

“A lo mejor es un proyecto alterno de música más tradicional a manera de un álbum recopilatorio. Tengo una cosa, un enganche con el Mariachi y la cueca. Me gusta la fusión, yo no soy purista, ni soy nacionalista, me encantan las mezclas y abrazar toda la música, porque soy migrante”, indicó.

Mientras, la chilena celebra el presente. La programación de cinco conciertos en el Auditorio Nacional y un disco de Oro por ventas es lo que hasta el momento ha cosechado con su disco Norma, al que define con un sonido “muy latino”.

Pero antes de su presentación en el Coloso de Reforma, Mon tendrá que enfrentar otro desafío en abril próximo cuando participe en el Festival Coachella en Indio, California, escenario que pisará por vez primera, oportunidad que la tiene nerviosa pero muy contenta, señaló la intérprete de temas como Amárrame, Amor completoy Si tú me quisieras.

DE GIRA

En abril llega al Festival Coachella, en mayo ofrecerá cinco conciertos en el Auditorio Nacional

