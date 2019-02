Trabajadores del Régimen Estatal de Protección Social y Salud protestaron en las oficinas de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) para exigir el pago de tres quincenas que se les adeudan.

El dirigente de la Sección 9 del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud (SINTS), Genaro Villalobos Sánchez, aseguró que 167 empleados no han recibido sus recursos a pesar de que han cumplido con las obligaciones que tienen asignadas.

Afirmó que la federación ha dado la instrucción para detener el programa de Prospera, por lo que no se han renovado contratos y no les avisó de lo que sucedería, además no se les ha indicado quién les va a pagar.

Dijo que tienen personas con hasta 14 años de antigüedad, por lo que exigen que se dé una solución para evitar que se tengan más problemas, pues ya devengaron sus salarios y es justo que se les pague.