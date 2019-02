En casos de corrupción “no sudaré calenturas ajenas”: AMLO

Andrés Manuel apuntó que “ya no es simulación” la autonomía de la FGR como en administraciones pasadas. “Yo no voy, en casos de corrupción, a sudar calenturas ajenas”, dijo el tabasqueño y añadió: “Yo no voy a proteger a nadie”, en casos de corrupción.

Asimismo, el Presidente reiteró que la información del caso de Odebrecht se está dando a conocer, aunque aún existe información reservada.

“Se gritaba como pregonero todo lo que favorecía al régimen y callaban como momia lo que afectaba a los intereses creados”, dijo López Obrador.Además, se comprometió a proceder legalmente en los casos de corrupción y aseguró que no existirá la impunidad.