El gobernador de Morelos también presentó acciones legales en contra de la esposa del exmandatario, su hijastro y un notario; continuarán investigaciones sobre desvíos, afirma

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco acudió a la Fiscalía General de la República (FGR), a presentar una denuncia de hechos contra el exmandatario estatal, Graco Ramírez, su esposa Elena Cepeda y su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda, así como el notario Alberto Javier Barona, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los presuntos hechos delictivos tienen que ver con la compra-venta de dos bienes inmuebles en Cuernavaca por un monto aproximado de 22 millones de pesos.

En entrevista, Cuauhtémoc Blanco advirtió que va a seguir investigando los desvíos de la familia y exfuncionarios de la anterior administración, y que no se va a quedar cruzado de brazos a pesar de que reciba ataques y amenazas.

“No me gustan las injusticias, Morelos está así por el exgobernador que dejó en quiebra a Morelos, y como se lo dije: no se vale, y voy a asumir todas las consecuencias que se vengan contra mí, porque ya estuvo bien, no lo vamos a permitir, creo que la gente lo ha pedido, la gente está cansada de lo mismo y no lo voy a permitir más, voy a recibir amenazas ataques, pero aquí estoy, y voy a seguir dando la cara por la gente, porque ellos votaron por mi y tienen mucha confianza y siempre han querido pedir justicia antes estos delincuentes, porque no se vale lo que han hecho en Morelos”, advirtió.

Gerardo Becerra Chávez, asesor especial Anticorrupción del gobierno del estado, adelantó que una vez que las autoridades federales comiencen a investigar a Graco Ramírez y sus familiares, seguramente saldrán a la luz otras situaciones que han hecho mucho daño a los morelenses.

Agregó que la Fiscalía General de la República cuenta con todos los elementos para comprobar triangulaciones en la adquisición de bienes inmuebles, lo que representó un daño al erario estatal, y que está es la primera de una serie de denuncias que se presentarán en breve tanto a nivel federal como a nivel local.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior