Hace unos días apenas Azteca Uno anunció el estreno de “El poder del amor”, un reality show que llegó a su pantalla el lunes 4 de febrero pasado a las nueve de la noche y que salió del aire una semana después de su estreno, el viernes pasado.

Este lunes el canal transmitió la final del Exatlón, dejando de lado el programa conducido por Penélope Menchaca. Al respecto, Alberto Ciurana, jefe de contenidos, confirmó el fracaso del reality.

“Lo que pasó es que la televisión es así, funcionan o no funcionan los proyectos. Lamentablemente a la audiencia no le agradó y es la que manda, la televisión hoy es tan dinámica y democrática que la gente tiene acceso inmediato a aceptar o no un contenido, nos marcó la pauta y yo tomé la decisión de que el programa terminara el viernes, lo que sigue”, declaró.

El programa “guiaba” a siete hombres y siete mujeres a encontrar el amor y también a llevarse un premio económico. “Los participantes estarán a 11 mil kilómetros de distancia de su país y, desde Estambul, Turquía, donde estos hombres y mujeres vivirán una experiencia única, compartiendo una casa durante ocho horas diarias”, se leía en el comunicado del canal.

Ciurana Lamentó que el programa no funcionara con la gente, pues dijo, nadie programa algo para que le vaya mal. Pero más allá del fracaso, reiteró, el canal sigue considerando a Penélope como una figura muy importante.

“Creo que uno de los problemas principales fue el casting, sí lo hemos analizado, la gente de AcunMedya lo hizo de una manera precipitada, creo que eso falló. Hace un año, cuando se estrenó “Exatlón” la gente no sabía lo que iba a pasar y se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de la televisión mexicana, ayer durante 3 horas y media, Azteca por primera vez en 25 años fue la dueña del prime time de la televisión mexicana”.

Esta nota originalmente se publicó en El Universal