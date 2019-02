Los fans están ansiosos por saber cómo se llamará la próxima película de Star Wars, pero no son los únicos, ya que el título también es un misterio para el equipo del filme. Pablo Hidalgo, miembro de Lucasfilm Story Group, admitió recientemente en Twitter que, a pesar de estar en el proceso de producción, desconoce el nombre de la nueva entrega.

“Si hay un título, no lo conozco”, aseguró Hidalgo en Twitter después de que un usuario le preguntase si sabía ya el nombre del Episodio IX.

Aunque han circulado algunos títulos provisionales de la cinta, por el momento es un misterio cómo se llamará finalmente el filme de J.J. Abrams.

La pregunta en torno al título del Episodio IX comenzó en las últimas semanas, porque fue aproximadamente en este momento hace dos años que se reveló el título de Star Wars Episodio VIII, lo que llevó a los fans a preguntarse si se haría pronto la revelación.

En cambio, parece más probable que Disney siga la estrategia establecida con Vengadores 4 y revele el título de la película como parte del primer tráiler. Con el evento Star Wars Celebration a solo dos meses, muchos seguidores apuestan a que la compañía aprovechará dicha convención para lanzar el primer adelanto y el título.

Numerosos rumores han circulado en torno al título: Son of Darkness o Balance of the Force son solo algunas de las ideas que han aparecido en las últimas semanas. Pero los estudios mantienen una estricta política para evitar filtraciones, por lo que nada ha sido comentado por su parte hasta ahora.

Pablo Hidalgo forma parte del Lucasfilm Story Group, un grupo encargado de mantener el universo de Star Wars coherente entre sus distintas producciones y determinar qué califica como canon de Star Wars y qué no.

El hecho de que el título no haya sido publicado aún probablemente esté relacionado con el merchandising, ya que muchas filtraciones y spoilers vienen a través de campañas de productos oficiales, algo que Lucasfilm estaría tratando de evitar.

El rendimiento en taquilla de Star Wars IX será decisivo para la franquicia. Los últimos Jedi logró una gran recaudación global, pero las críticas no fueron del todo positivas. El spin-off de Han Solo no tuvo el éxito esperado, y ahora todas las esperanzas están puestas en el Episodio IX, que se estrenará el próximo 20 de diciembre de 2019.

