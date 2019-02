Está integrada por representantes de varias bancadas y es encabezada por la senadora panista poblana, Nadia Navarro Acevedo

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi dos meses del desplome del helicóptero que provocó la muerte cinco personas, entre ellos la gobernadora de la entidad, Martha Érika Alonso, y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, este martes el Senado de la República instaló la “Comisión Especial para dar seguimiento a los hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2018 en Puebla”.

La Comisión integrada por representantes de varias bancadas en el Senado está encabezada por la senadora panista poblana, Nadia Navarro Acevedo, durante los siguientes dos meses. Al asumir el cargo dijo que, sin buscar golpeteos políticos, trabajará por la verdad del caso, pues, además, estimaba y admiraba a los fallecidos.

“¿Qué no va hacer esta comisión? No va a ser un foro que se utilice para golpetear mediáticamente algo que no queremos; ¿qué no va a hacer esta comisión? Es caminar y hablar sin la verdad, sin la documentación sostenida de manera institucional, pero que sí va hacer esta comisión es muy prudente, pero no tolerante. No vamos a caminar con quien pretenda burlarse de la inteligencia de quienes queremos saber la verdad. Ese es mi compromiso con mis compañeras y compañeras del grupo parlamentario que me honrar con este inicio en la presidencia; va mi palabra, va mi compromiso de caminar porque se lo debo a Puebla, porque se lo debo a México”, dijo en el Salón de la Comisión Permante.

En calidad de testigo de la instalación, Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política, ofreció todo el apoyo del Senado de la República para facilitar el trabajo de la Comisión Especial a fin de no haber impunidad.

“A todos nos obliga conocer la verdad, es lo único que deseamos, conocer la verdad, por eso acudo a la instalación como testigo de la misma, diciéndole a la comisión que contarán con todo el apoyo institucional como presidente de la Junta de Coordinación Política y como coordinador del grupo mayoritario para facilitar las tareas, el Pleno, y que la Jucopo les ha encomendado”, señaló.

El trabajo de la Comisión es dar seguimiento con todas las autoridades correspondientes sobre la investigación del incidente, que hasta el día de hoy se señala como accidente. La bancada del PRI reprochó que la instalación de la misma sea casi dos meses después del suceso, sin embargo, reconoció la disposición del Senado en no dejar en el olvido el asunto.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior