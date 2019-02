Especialistas en la materia rechazan la propuesta para conformar el Conahcyt

CIUDAD DE MÉXICO.- Representantes de la comunidad científica rechazaron la propuesta de Conacyt y Morena excluir a las universidades, investigadores y empresas en la toma de decisiones, porque centralizar las decisiones en una sola institución “no es lo correcto”, es incluso “monárquico, lo cual representa un retroceso bastante grande”.

En entrevistas por separado con Excélsior, José Luis Morán, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), y José Franco, excoordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), coincidieron en pedir al Senado y a la Cámara de Diputados que antes de tomar decisiones en torno a la iniciativa de ley presentada por la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, escuchen a la comunidad de científicos, tecnólogos e innovadores.

Ayer, Excélsior informó que, con el respaldo del Conacyt, Morena presentó en el Senado la propuesta oficial para dar “un golpe de timón” a la política científica del país, a partir de crear el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), que concentrará la toma de decisiones, para lo cual desaparecerán los siete órganos colegiados, donde las universidades e investigadores tienen presencia, y evitará que el dinero público beneficie a privados.

Una de esas instancias colegiadas que serán excluidas es la AMC y su presidente José Luis Morán dijo que “habíamos avanzado a lo largo de las últimas décadas en órganos colegiados para poder decidir sobre los programas de ciencia y tecnología, hacia dónde ir, qué es lo que hace falta.

“Entonces, ante esa iniciativa de desaparecer del órganos colegiados, entre los cuales estaba la Academia, nos parece muy preocupante, pues ese tipo de acciones, en las cuales no aparecen instituciones que hacen la mayor parte de la investigación en México como las universidades estatales, la UNAM, el Cinvestav, pues me parece incorrecta”, dijo.

A pregunta expresa, comentó “la propuesta de que sólo el Conacyt sea el único organismo que decida sobre ese tema, pues nuevamente me parece que es un centralismo que no permite la discusión de los diferentes programas y proyectos que se presentan en ese campo”, destacó.

Por su parte, José Franco consideró que la propuesta de ley tiene tres fallas fundamentales: no haber consultado a la comunidad científica, ni a las entidades federativas y apostar por la centralización en la toma de decisiones.

“Hace una serie de planteamientos para que Conacyt asuma toda una serie de responsabilidades que están en otros ámbitos, incluso responsabilidades en algunas secretarías de Estado, entonces no respeta a las secretarías de Estado, no respeta a la comunidad y no respeta a la Federación en esta iniciativa de ley.

“Por lo cual, yo creo que es importante que se sepa, por un lado, que es bueno que haya cambios en las leyes, pero esos cambios deben hacerse con una visión incluyente y por personas que conozcan sobre aquello que se pretende legislar de una manera diferente, en este caso se ve que el planteamiento es centralista, incluso podría decir, monárquico, con una visión no democrática, sino monárquica, lo cual representa un retroceso bastante grande”, consideró.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior