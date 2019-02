Trabajadores pesqueros protestan afuera de Palacio Nacional al asegurar que no fueron consultados por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca respecto a los programas y reglas de operación en este sector.

Los integrantes de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras, provenientes de varios estados del país, salieron del Monumento a la Revoluciónal Zócalo.

Refieren que el sector pesquero no es atendido por parte del gobierno federal.

“La problemática del sector es amplia, lo que principalmente venimos demandando es atención por parte del comisionado de Pesca; no está escuchando a la organización y no está respetando. No consultó al sector pesquero y a las organizaciones para formar las reglas de operación. No sabemos qué programas vienen, qué tenemos que hacer”, dijo Aureliano Aldama, presidente de la Confederación.

La manifestación afecta un carril del circuito de la Plaza de la Constitución. La alternativa vial es José María Izazaga, Doctor Río de la Loza, Eje 1 Oriente, Eje Central Lázaro Cárdenas y Eje 1 Norte.