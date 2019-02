El Partido Encuentro Social (PES) se encuentra a la espera de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación(TEPJF) sobre si mantendrá o no su registró ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Hugo Eric Flores, presidente nacional del PES, se dijo confiado en obtener una respuesta positiva, pues considera que el equipo jurídico ha sido capaz de señalar las faltas en el procedimiento, así como las fallas en el sistema y la duda razonable que vulneraron su representación política.

Es importante mencionar que el INE determinó que Encuentro Social no obtuvo el 3% de la votación federal el pasado 1 de julio, situación que llevo al PES a perder su registro.

Sin embargo, dicha resolución fue impugnada, pues consideraron que los votos no fueron contabilizados de manera correcta, por considera esto un motivo suficiente para revocar la sanción impuesta por el INE.

“A decir de los abogados del PES, esto no tiene lugar, pues no consideró los hechos en su dimensión y por lo tanto, no tiene el peso jurídico para mantenerse”, señaló Flores.

Pese a esta situación, los 30 diputados federales del PES aseguraron que se mantienen trabajando en las distintas comisiones de las que son parte.

Una vez que el partido obtenga una resolución favorable por parte del Tribunal, le será otorgado un prepuesto, con lo cual darán inicio a sus actividades dentro de un marco público, es decir, utilizando sus siglas y colores.

Encuentro Social mantiene actividades, en los estados de Morelos, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla y Veracruz, por lo que han comenzado a prepararse para las próximas elecciones.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior