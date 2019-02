El defensa de los Tiburones Rojos, Jesús Paganoni, aceptó que no ganar en seis jornadas en el Clausura 2019 ya los tiene afectados, pues se han visto ahogados en el tema porcentual.

“Molestos, la verdad no hay palabras para esto que estamos viviendo, sólo tenemos que seguir trabajando, levantar la cara, seguir remando, porque no hay más. No hay palabras la verdad, estoy triste, enojado, tengo mucho sentimiento, la verdad que no esperábamos este inicio de torneo, tenemos que ser un grupo fuerte, exigirnos entre nosotros y dentro de la cancha demostrarlo”, aseguró Paganoni.

Al saber que no está en sus manos la salvación, los escualos confían en que la mala racha de Lobos BUAP se extienda por más jornadas.

“Da una posibilidad de que están perdiendo ellos, pero nosotros debemos de empezar a ganar, eso es lo único que nos espera, pero nosotros tenemos que empezar a ganar, no hay más y este viernes no pierdo la fe ni la esperanza de que Veracruz va a ganar”, comentó el zaguero.

Por último, Paganoni aplaudió el llamado de Sebastián Jurado a la selección Sub-23, y aseguró que se lo merecía por su gran desempeño con los escualos.

