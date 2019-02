“Ya siendo secretaria me toca hacer una gran secretaría. Y eso no significa de tamaño, sino que cumpla con un propósito social para la comunidad a la que se debe y a la sociedad a la que se debe. Una secretaría que cumpla con el derecho humano a la cultura. Eso queremos, subraya durante la charla, realizada en las oficinas que la dependencia mantendrá en la calle de Arenal, en Coyoacán”, expuso.

–A su llegada a la Secretaría de Cultura, hace poco más dos meses, ¿qué encuentra?

–El licenciado Rafael Tovar y de Teresa logró el decreto para la creación de la secretaría, se enferma y lo perdemos; entra la secretaria María Cristina García Cepeda y hubo un inicio de consolidación, pero vino la catástrofe de los temblores de 2017; eso obligó a la secretaría a concentrarse en algo que nunca había tenido: un evento como ese que vulnerara tanto los inmuebles como el patrimonio histórico.

Entonces la secretaría, de reciente creación, pero con las instituciones culturales más importantes y las más antiguas del país, y ejemplo en América Latina y el mundo, no había tenido tiempo ni momento de pensarse a sí misma, de revisar cómo se estaban haciendo las cosas hacia adentro. Se conformó la secretaría, pero no se profundizó en su rediseño interior, en qué estaban haciendo sus áreas, dónde había duplicidades, dónde estaba compitiendo un área con otra.

Encontró, explica, una desarticulación entre las áreas que integran la Secretaría de Cultura, sin la idea de un proyecto en común: Una realidad parcelada. Esto hace que la institución no sea fuerte. Teníamos que analizar esto a fondo y saber cuáles son también los huecos que han existido, dónde está la atención a los jóvenes, dónde está la línea de cultura alimentaria, por ejemplo, quién tiene diálogo o articulación con los diseñadores, con los arquitectos, con el arte contemporáneo, que si bien existen a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) los museos o ciertos espacios, no estaba lo suficientemente clara una relación permanente y cotidiana. Entonces lo que me encuentro es una secretaría naciente, como institución que de ahí se aprovechan cosas muy importantes.

Diálogo y acercamiento

La idea ahora es un proyecto transversal, de diálogo con las diferentes secretarías, desde la de Educación Pública hasta la de Relaciones Exteriores y la de Hacienda y Crédito Público, mientras continúa el análisis del funcionamiento de la de Cultura, desde “cómo está operando, cómo fue creciendo un área, cómo se fue parchando una con la otra, cómo había trabajadores prestados de un área a la otra en muchísimos casos.