La máxima de Kelvin Gastelum para este año es que su nombre sea el estelar de la próxima función de la UFC en México. “Me encantaría representar a los mexicanos, es algo muy importante para mí, la cultura mexicana corre en mis venas”, dijo el peleador de artes marciales mixtas a El Universal Deportes. “Y si la gente quiere verme en México, eso me encantaría”.

Incluso, Gastelum (15-3) sueña con ser un referente como otros peleadores de sangre mexicana, como Caín Velásquez; sin embargo, primero debe quitarle hoy el título de los pesos medianos al australiano Robert Whittaker (24-4). “Me veo peleando este año en México si gano el título, tengo 27 años y estoy en mi mejor versión. Ha sido mucho tiempo de espera, la pelea es lo más divertido, me he preparado bien”, expresó el mexicanoestadounidense de cara al UFC 234, en Melbourne, Australia, un escenario lejos de casa que usará a su favor. “Es claro que la gente no me va apoyará, no es la primera vez, he ido varias veces a pelear contra un brasileño en Brasil. Toda la presión la tiene él”.

