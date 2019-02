Investigadores de la UNAM, UAM e IPN alertan sobre la ineficacia de las pruebas y su nulo aporte al desarrollo del sistema educativo

CIUDAD DE MÉXICO.- La evaluación no ha conducido a una mejora del sistema educativo y enfatizar en ella sería repetir los errores del pasado, coincidieron investigadores de la UNAM, el IPN y la UAM, en la segunda de siete audiencias públicas en materia educativa en la Cámara de Diputados.

“Ya sabíamos que el término calidad era generador de conflictos, porque, año tras año, en nombre de la calidad, se rechazaba a cientos de miles de estudiantes; en nombre de la calidad se evaluaba una y otra y otra vez, cada año, a 14 millones de niños sometidos a la prueba ENLACE, despiadadamente. Más de cien millones de personas fueron evaluadas, niños, niñas, jovencitos, jovencitas, para ver quién era el bueno y quién no, no para mejorar la educación y, por lo tanto, la educación no mejoró”, destacó Hugo Aboites, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el encuentro, en el que participaron una treintena de académicos y expertos en educación, Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que ha sido un error resaltar el papel de evaluación, que únicamente se quedó en una mera medición y clasificación de estudiantes y maestros.

“Debe quedar claro en la redacción del tercero constitucional, presentar un centro cuyo eje no sea la evaluación individual, sino la evaluación institucional social, como insumo de mejora al sistema educativo, como consecuencia de ello se abandonaría toda visión de evaluación de la docencia, sea evaluación del desempeño, sea evaluación formativa”, planteó Díaz Barriga.

Al respecto Elsie Rockwell, investigadora del Centro de Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN, advirtió que el pago al mérito docente, la carrera magisterial vinculada a criterios como valor agregado, y la certificación mediante cursos de dudosa calidad, no han conducido a una mejora del desempeño docente.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior