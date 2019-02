El primer Parlamento de Mujeres afirma que no soluciona nada, sino fortalecer programas de gobierno

El 31 de enero pasado se instaló el Parlamento de Mujeres y durante 11 meses discutirán y aprobarán propuestas de reformas a las leyes, las cuales serán presentadas a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso para su discusión y en su caso aprobación por el Pleno.

Consultada sobre la posibilidad de que se declare la AVG en la capital, la parlamentaria Laura López señaló que aunque “es bien importante, porque levanta las antenas, pone focos rojos de que ahí se está dando un problema muy importante”, también urge dotar de perspectiva de género a las instituciones.

Contó que hace dos años visitó tres municipios de Guerrero donde se declaró la AVG y a la fecha “los resultados no son tan visibles. Se hizo el sistema de igualdad, el sistema de violencia, estaban comprometidas presidencias municipales, ayuntamiento y finalmente hoy no ha pasado gran cosa”.

“La alerta está súper bien diseñada, pero a la hora de su implementación (no funciona porque) los directores de las áreas en el Ayuntamiento no tienen la más pálida idea de los que se trataba, no sabían qué era el sistema de igualdad, no tenían perspectiva de género”, apuntó.

“Entonces cómo vamos a hacer que una Alerta de Violencia de Género impacte cuando desde el fondo, la raíz más profunda del problema, no se resuelve. En la Ciudad se puede hacer la alerta, pero mi pregunta sería ¿tenemos el andamiaje para hacer frente a esto?”, cuestionó.

Para luego dar la respuesta: “En las alcaldías se están suprimiendo las unidades de género, no está institucionalizada la perspectiva de género, no hay comités para revisar hostigamiento sexual y laboral de las propias trabajadoras, no se tienen tabuladores de sueldos igualitarios”.

Ante esta situación Adriana Duarte es optimista, pues asegura que el elevar el Instituto de las Mujeres al rango de Secretaría pone en el primer plano de la política pública del gobierno de la Ciudad de México la agenda y la perspectiva de género.

El Instituto tenía un mínimo de presupuesto. Ahora con el cambio ya está a un nivel de Secretaría, ya tiene las mismas facilidades que tienen todas las secretarías y Gabriela Rodríguez (su titular) está en todas las reuniones de gabinete, puede negociar con todas las Secretarías”, destacó la parlamentaria.

Por su parte Isela Salas consideró que algunas decisiones de gobierno para combatir la violencia contra las mujeres como los silbatos o los geolocalizadores han sido paliativas, “ninguna acción es pequeña, (aunque) creo que el gobierno sí puede hacer más”.

El problema de la violencia contra las mujeres, dijo, “es tan grande y está tan arraigado que ninguna acción puede ser pequeña. Lo que sí no es justo es que nosotras tengamos que modificar nuestra forma de vivir, porque las demás personas no son capaces de respetar a otro ser”.

Esta nota originalmente se publicó en El Sol de México